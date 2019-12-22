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تعرف على توقيت الكسوف الحلقي بسماء السلطنة .. وتحذيرات من النظر المباشر إلى الشمس

الأحد 22 ديسمبر 2019 03:36 م بتوقيت مسقط

تعرف على توقيت الكسوف الحلقي بسماء السلطنة .. وتحذيرات من النظر المباشر إلى الشمس

 

الرؤية – خاص

ستشهد سماء السلطنة وبعض دول العالم صباح الخميس، كسوفًا جزئيًا وحلقيًا للشمس، يمكن مشاهدته من مناطق الشرق الأوسط وقارة آسيا وشمال وغرب أستراليا.

وسيستمر الكسوف الشمسي (الجزئي والحلقي) في سماء السلطنة حوالي ساعتين و27 دقيقة؛ حيث سيبدأ قبل شروق الشمس في الساعة السادسة والدقيقة 31 صباحا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، وستشرق شمس ذلك اليوم وهي مكسوفة جزئيًا عند الساعة السادسة والدقيقة 45 صباحًا، ويستمر الكسوف الشمسي لغاية الساعة الثامنة والدقيقة 58 صباحًا، ويبلغ ذروته عند الساعة السابعة والدقيقة 39 صباحًا.

أما الكسوف الحلقي فيستمر لمدة تصل إلى ثلاث دقائق تقريبا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي وهي محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وجنوب الشرقية إما باقي محافظات السلطنة ستشاهد كسوفًا جزئيًا فقط للشمس، علمًا بأن أفضل المواقع لرصد الكسوف الحلقي للشمس مناطق شنّة وجزيرة مصيرة ورأس الرويس وجنوب أدم وقرن علم وفهود وحمراء الدروع.

وحذر الخبير الفلكي الدكتور صبيح الساعدي، من النظر إلى الشمس بالعين المجردة سواء في الكسوف أو في غيره، وقال إن هذا الأمر "ممنوع منعًا باتًا لمن أراد الحفاظ على عينيه سليمتين"، موضحا أن الشمس بأشعتها القوية قادرة على حرق شبكية العين، وذلك لوجود عدسة العين التي تركّز الأشعة على الشبكية فتحرقها دون أن يشعر الإنسان بألم، ويزداد الأمر حدة وتفاقماً إذا ما استخدم الشخص منظارًا أو تلسكوبًا لأنه ما يلبث أن ينظر من خلالهما إلى الشمس حتى يكون ذلك آخر منظر يبصره في حياته، لأن شبكية عينه تكون قد احترقت وفقد البصر تمامًا.

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