الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

مقتل أشهر رقاة الجزائر في ظروف غامضة

الأحد 22 ديسمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

مقتل أشهر رقاة الجزائر في ظروف غامضة

الجزائر - الوكالات

قتل الراقي الجزائري المعروف، أبو مسلم بلحمر (52 سنة)، فجر اليوم الأحد بمنزله في مدينة غليزان شمال غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن بلحمر عُثر عليه غارقا في دمائه بمسكنه بعد أن وجهت له طعنات عديدة بالخنجر على أماكن متفرقة من جسده من قبل مجهولين لا يزالون في حالة فرار.

من جهته، أكد مدير مستشفى غليزان أن بلحمر فارق الحياة قبل وصوله إلى المؤسسة العلاجية، وقد لوحظت آثار الطعنات "على كامل جسده، من الأمام ومن الخلف، وعلى مستوى القلب".

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة للقبض على الجناة، في حين أكد شهود أن "عيادته" تعرضت لتخريب كبير في الأسبوع الماضي.

يذكر أن الراقي بلحمر كان دائم الحضور في العديد من القنوات المحلية، كما رافق في العديد من المرات المنتخب الجزائري لكرة القدم قبل خوضه مباريات مصيرية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 مايو 2017

مقتل رجل أعمال كويتي في ظروف غامضة

المزيد

26 نوفمبر 2016

مقتل أمير كويتي في ظروف غامضة

المزيد

20 مارس 2017

مقتل مبتعثين سعوديين في أمريكا في ظروف غامضة

المزيد

09 يوليو 2018

مقتل بطل كمال أجسام سوداني في ظروف غامضة بالدوحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة