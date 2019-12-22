انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار السحب على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل بحر العرب كما تتواجد سحب منخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان. وأضافت بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لبحر العرب مع فرص لهطول أمطار وصحوًا بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان ومحافظات البريمي والظاهرة الداخلية وشمال وجنوب الشرقية والوسطى. وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 24/ 17 وفي مدينة صلالة 28/ 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في صلالة ومحوت وأدناها درجتان في جبل شمس.

المصدر : الرؤية