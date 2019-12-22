"أمناء الاختصاصات الطبية" يناقش خطط المجلس لبرامج الزمالة داخل السلطنة للنهوض بالكادر الوطني

مسقط- الرؤية

استعرض مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية المُقترح النهائي لبرامج الزمالة التي يسعى المجلس لتنفيذها محليًا، وهي برنامج زمالة علم أمراض الأذن وبرنامج الزمالة في أمراض القلب للكبار، ضمن خطط المجلس للتوسع في رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة محليًا ضمن البرامج المعتمدة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء، وبحضور سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك في القاعة الرئيسية بمبنى المجلس العماني للاختصاصات الطبية. وتضمن الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثالث لعام 2019، ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة سابقاً.

وأكد المجلس أهمية توفير هذه البرامج المحلية، وفقاً لدراسات أعدت شملت جميع محافظات السلطنة، وقد احتوت هذه المقترحات على نظام التدريس، والمنهج الذي من الممكن اتباعه حسب كل تخصص، وعدد الأطباء الذين سيتم استيعابهم في كل برنامج في حال اعتماده، كذلك المراكز التدريبية المهيأة من الناحيتين الفنية والكادر المؤهل لتدريب الأطباء، وعدد المدربين، وخبراتهم التي اكتسبوها. ومن المقرر أن يتم اختيار هيئة التدريس وفقاً لشروط معتمدة لدى المجلس تضمن الحصول على مدرب كفء وقادر على نقل خبرته التي اكتسبها خلال مسيرته العلمية والعملية إلى الأطباء العمانيين. وسوف يخضع الطبيب الراغب في الالتحاق ببرامج الزمالة لعدد من الامتحانات والمُقابلات تؤهله للالتحاق بالبرامج. وسيواصل المجلس ابتعاث الأطباء لإكمال التدريب في البرامج التخصصية والابتعاث لتخصصات الزمالة في التخصص الدقيق والتخصصات النادرة، لاستمرار سير عملية التدريب والتأهيل الطبي للكوادر العمانية.

واستعرض الاجتماع مقترحاً لإمكانية اعتماد بعض المؤسسات الصحية الخاصة (PHE) كمراكز تدريب للمساهمة في تأهيل الأطباء المقيمين في مختلف البرامج التدريبية التخصصية بالتكامل مع مراكز التدريب المعتمدة لدى المجلس من مؤسسات القطاع العام.

واستعرض سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية كذلك أهم الفعاليات والأنشطة التي يسعى المجلس لتنفيذها في العام القادم، كما تمت مناقشة خطط عمل المجلس والمشاريع الاستراتيجية لعام 2020.