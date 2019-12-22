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جامعة السلطان قابوس تحتفل بيوم الخريج السادس

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط- الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس مُمثلة بقسم شؤون الخرّيجين بمركز التوجيه الوظيفي احتفالية يوم الخرّيج السادس تحت شعار "بكم نفتخر"، وذلك بساحة برج الجامعة تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة.

وتهدف الفعالية التي استضافت هذا العام خرّيجي الجامعة من دفعتي (2005م السادسة عشرة) و(2006م السابعة عشرة) إلى تعزيز روح انتماء الخريجين للجامعة وضمان استمرارية التواصل، كذلك إتاحة الفرصة للخريجين للالتقاء بعد مرور سنوات من التخرج في جو أخوي وأسري يستعيد فيه الخريج ذكريات الدراسة.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات المصاحبة منها عرض مرئي وعرض للفنون الشعبية. وقالت مريم بنت سالم المسرورية مديرة مركز التوجيه الوظيفي في كلمة ألقتها خلال الحفل "إن جامعة السلطان قابوس أولت في خططها الاستراتيجية السابقة والحالية اهتماماً كبيراً بخريجيها؛ حيث تسعى الجامعة في خطتها الاستراتيجية الحالية 2016-2020 إلى إنشاء روابط تواصل مُمنهجة مع خريجي الجامعة لتقوية التفاعل معهم وقد تم البدء في العديد من الآليات لتحقيق الأهداف الموضوعة في هذا الشأن، كما تحرص الجامعة على تقديم خدمات مختلفة لخريجيها وذلك من خلال قسم شؤون الخريجين بمركز التوجيه الوظيفي بالجامعة، والذي يسعى إلى تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها الخريج للتواصل مع جامعته الأم".

وتمَّ تدشين بوابة خريجي جامعة السلطان قابوس الإلكترونية والتي تقدم جملة من الخدمات للمسجلين فيها ومن أهمها إمكانية الحصول على نشرات إخبارية عن فعاليات الجامعة، كذلك الحصول على دعوات لحضور فعاليات الجامعة ومناشطها المختلفة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة يمكنكم الاطلاع عليها عبر صفحة خريجي الجامعة على الموقع الإلكتروني. كما يجري العمل حاليًا على تفعيل عدد من قنوات التواصل مع الخريجين سوف يتم تدشينها خلال الفترة القادمة".

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