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تحت شعار "اقتصاد مستدام"

انطلاق فعاليات ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي.. اليوم

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

انطلاق فعاليات ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي.. اليوم

مسقط - العمانية

تبدأ، اليوم، فعاليات ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي، في حصن سنيسلة بولاية صور، تحت شعار "اقتصاد مستدام"، وبرعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان؛ وذلك بهدف زيادة الحركة الاقتصادية والقوة الشرائية بالمحافظة في مختلف القطاعات والترويج لأهم المقومات السياحية والتجارية في المحافظة.. ويستمر الملتقى لسبعة أيام.

وتأتي إقامة الملتقى -الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية- في إطار رؤية الغرفة التي تركز على العمل لتنمية القطاع الخاص العماني، وجعله شريكًا أساسيًّا في التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسلط الضوء على أهمية انتعاش القطاع الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة في ولاياتها الخمس؛ وهي: صور، وجعلان بني بوعلي، وجعلان بني بو حسن، والكامل والوافي، ومصيرة.

ويهدفُ الملتقى إلى الترويج لمشاريع أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وإبراز المعالم الحضارية والثقافية التي تتمتع بها ولايات المحافظة وتنمية مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة، وتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة (القطاع العام والخاص والمجتمع).

ويستهدف عددا من القطاعات الاقتصادية؛ منها: السياحة والصناعة والأمن الغذائي. ويشهد اليوم الأول للملتقى افتتاح معرض الاستثمار السياحي والقرية التراثية بحصن سنيسلة بولاية صور، فيما يشهد اليوم الثاني عقد ندوة بعنوان "تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية"، وتناقش الإستراتيجية العمرانية للمحافظة (رؤية عُمان 2040)، وأهمية الموقع الإستراتيجي للمحافظة ودوره في تعزيز الاقتصاد العماني، إضافة لمناقشة السياحة البيئية البيولوجية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وتشمل فعاليات الملتقى: مختبرات الابتكار الريادية، وهي 5 مشاريع لكل ولاية بإجمالي 25 مشروعًا، وجلسة حوارية تناقش تحديات ريادة الأعمال، إلى جانب أمسيات متنوعة ومعرض للسيارات الكلاسيكية ومسابقات للرماية والخيل والهجن وتسلق الجبال.

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