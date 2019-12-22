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بالتعاون مع "دليل للنفط"

برنامج لتأهيل رواد الأعمال في "غرفة الظاهرة"

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

عبري - الرؤية
تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الظاهرة، وبالتعاون مع شركة دليل للنفط، اليوم، برنامجا تدريبيا لتأهيل رواد الأعمال.. ويستمر البرنامج ليومين في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار المسؤولية الاجتماعية لفرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، وشركة دليل للنفط؛ تعزيزا لأواصر الشراكة فيما يخصُّ تأهيل رواد الأعمال بمحافظة الظاهرة، وتطوير مهارات رواد الأعمال وقياس مدى جاهزيتهم لإطلاق مشاريع تجارية ناجحة.
ويتضمَّن البرنامج عدة محاور؛ أبرزها: تعريف رواد الأعمال بالمفاهيم العامة في مجال ريادة الأعمال والمهارات التي تسهم في نجاح مشروعاتهم، إضافة إلى تعريفهم بالمتطلبات الأساسية لإطلاق مشروع تجاري، واستكشاف أفكار ريادية وإبداعية، وتعريف رواد الأعمال بكيفية التسجيل في نظام (JSRS).

 

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