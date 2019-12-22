السلطنة تشارك في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بالسعودية

مسقط - العمانية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في وزارة السياحة- في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثانية والعشرين، إلى جانب اجتماع مكتبه التنفيذي، وتستضيفها مدينة الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019" بالمملكة العربية السعودية، ويترأس وفد السلطنة المشارك معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة؛ وذلك على مدى يومين متتاليين.

ويتضمَّن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماع أصحاب المعالي، غدا الإثنين، مناقشة التقارير وإقرار التوصيات المرفوعة لعدد من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير القطاعات السياحية في الدول العربية، ومناقشة تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد في تونس منتصف أكتوبر الماضي بشأن متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بين الدول العربية، وتفعيل متطلبات فريق عمل المبادرة وتوصيات تنظيم ملتقى عربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي، وتدشين حملة توعوية بالتراث الحضاري العربي وإعداد برنامج تدريبي مهني في مجال المتاحف والاتفاق على تنسيق أجندة فعاليات السياحة الثقافة العربية، وإطلاق وثيقة الاستدامة للمواقع التراثية الثقافية العربية، وإنشاء صندوق لإنقاذ مواقع التراث الثقافي العربي المسجلة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وسيطَّلع المشاركون في الاجتماع على مذكرة اجتماع المكتب التنفيذي المرفوعة بخصوص المسودة المحدثة لوثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة، والمقدمة من وزارة السياحة المصرية بصفتها رئيسا للجنة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، وما تمَّ استلامه من ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء تمهيدا للانتهاء منها وإقرارها. كما ستجري مناقشة تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية دعما للإستراتيجية العربية للسياحة، ودعم القطاع السياحي الفلسطيني لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022.

ويناقش المجتمعون نتائج وتوصيات عدد من الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بتكامل الجهود العربية المشتركة لتطوير القطاع السياحي؛ أبرزها: منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية وتحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة المقدم من مجلس وزراء الداخلية العرب والملتقى العربي الثاني للأمن السياحي المقدم من المنظمة العربية للسياحة. كما يناقش التقرير المرفوع من المنظمة العربية للسياحة حول المعايير المحدثة للاختيار السنوي للمدينة العربية التي ستكون عاصمة للسياحة العربية على مدى عام كامل؛ حيث تم تحديث المعايير بهدف رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمات والمنشآت السياحية والفعاليات المصاحبة.

وعلى هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، سيجري انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس للعامين القادمين 2020-2021، وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري والسابعة والعشرين لمكتبه التنفيذي.