الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تفعيل محور الإحصاءات السياحية دعما للإستراتيجية العربية للسياحة

السلطنة تشارك في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بالسعودية

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بالسعودية

مسقط - العمانية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في وزارة السياحة- في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثانية والعشرين، إلى جانب اجتماع مكتبه التنفيذي، وتستضيفها مدينة الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019" بالمملكة العربية السعودية، ويترأس وفد السلطنة المشارك معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة؛ وذلك على مدى يومين متتاليين.

ويتضمَّن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماع أصحاب المعالي، غدا الإثنين، مناقشة التقارير وإقرار التوصيات المرفوعة لعدد من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير القطاعات السياحية في الدول العربية، ومناقشة تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد في تونس منتصف أكتوبر الماضي بشأن متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بين الدول العربية، وتفعيل متطلبات فريق عمل المبادرة وتوصيات تنظيم ملتقى عربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي، وتدشين حملة توعوية بالتراث الحضاري العربي وإعداد برنامج تدريبي مهني في مجال المتاحف والاتفاق على تنسيق أجندة فعاليات السياحة الثقافة العربية، وإطلاق وثيقة الاستدامة للمواقع التراثية الثقافية العربية، وإنشاء صندوق لإنقاذ مواقع التراث الثقافي العربي المسجلة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وسيطَّلع المشاركون في الاجتماع على مذكرة اجتماع المكتب التنفيذي المرفوعة بخصوص المسودة المحدثة لوثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة، والمقدمة من وزارة السياحة المصرية بصفتها رئيسا للجنة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، وما تمَّ استلامه من ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء تمهيدا للانتهاء منها وإقرارها. كما ستجري مناقشة تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية دعما للإستراتيجية العربية للسياحة، ودعم القطاع السياحي الفلسطيني لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022.

ويناقش المجتمعون نتائج وتوصيات عدد من الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بتكامل الجهود العربية المشتركة لتطوير القطاع السياحي؛ أبرزها: منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية وتحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة المقدم من مجلس وزراء الداخلية العرب والملتقى العربي الثاني للأمن السياحي المقدم من المنظمة العربية للسياحة. كما يناقش التقرير المرفوع من المنظمة العربية للسياحة حول المعايير المحدثة للاختيار السنوي للمدينة العربية التي ستكون عاصمة للسياحة العربية على مدى عام كامل؛ حيث تم تحديث المعايير بهدف رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمات والمنشآت السياحية والفعاليات المصاحبة.

وعلى هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، سيجري انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس للعامين القادمين 2020-2021، وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري والسابعة والعشرين لمكتبه التنفيذي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 ديسمبر 2018

المحرزي يترأس وفد السلطنة في المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإسكندرية

المزيد

16 ديسمبر 2015

السلطنة تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

المزيد

25 أكتوبر 2016

السلطنة تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بالقاهرة

المزيد

14 ديسمبر 2015

المحرزي يشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة بالشارقة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"جمعية الصحفيين" تحتفل بمرور 15 عاما على إنشائها.. غدا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة