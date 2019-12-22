4.1% زيادة في عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة إلى 14.8 مليون مسافر

مسقط - العمانية

بَلَغ عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة (مسقط وصلالة وصحار والدقم)، نحو 14 مليونًا و807 آلاف و189 مسافرًا بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك على متن 110 آلاف و466 رحلة، مقارنة بـ14 مليونًا و210 آلاف و850 مسافرًا بنهاية أكتوبر 2018م، سافروا على متن 112 ألفًا و351 رحلة؛ وبنسبة زيادة في المسافرين بلغت 1ر4 بالمائة وفق أحدث البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجَّلت جنسيات الهند وبنجلاديش وباكستان الأكثر تحركًا في مطار مسقط الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي؛ حيث بلغ عدد المسافرين من الجنسية الهندية 159 ألفًا و515 مسافرًا (القادمون 75 ألفًا و419، والمغادرون 84 ألفًا و96)، ومن الجنسية البنجلاديشية 46 ألفًا و877 مسافرًا (القادمون 24 ألفًا و299، والمغادرون 22 ألفًا و578)، ومن الجنسية الباكستانية 34 ألفًا و114 مسافرًا (القادمون 17 ألفًا و26، والمغادرون 17 ألفًا و88).

وحتى نهاية أكتوبر الماضي، ارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي -بمن فيهم القادمون والمغادرون والمحولون "الترانزيت"- ليبلغ 13 مليونًا و384 ألفًا و222 مسافرًا، فيما بلغ عدد الرحلات 98 ألفًا و144 رحلة. وبلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار مسقط الدولي حتى نهاية أكتوبر 89 ألفًا و365 رحلة، وسافر على متن هذه الرحلات 12 مليونًا و439 ألفًا و348 مسافرًا بارتفاع نسبته 3ر6 بالمائة.

كما بلغ عدد القادمين عبر الرحلات الدولية 6 ملايين و194 ألفا و574 مسافرًا، فيما بلغ عدد المغادرين 6 ملايين و222 ألفًا و483 مسافرًا، في حين بلغ عدد ركاب تحويل الرحلات (الترانزيت) 22 ألفًا و291 مسافرًا. وسجلت الرحلات الداخلية عبر مطار مسقط الدولي انخفاضا نسبته 2ر9 بالمائة، ليبلغ عددها 8 آلاف و779 رحلة؛ سافر على متنها 944 ألفًا و874 مسافرًا، بانخفاض في عدد المسافرين نسبته 1ر5 بالمائة.

وبلغ عدد القادمين بالرحلات الداخلية بمطار مسقط الدولي 469 ألفًا و155 مسافرا، بانخفاض نسبته 3ر5 بالمائة، فيما بلغ عدد المغادرين 475 ألفًا و719 مسافرًا بنسبة انخفاض 8ر4 بالمائة، مقارنة بنهاية أكتوبر 2018م. وبلغ عدد المسافرين عبر مطار صلالة حتى نهاية أكتوبر الماضي مليونًا و153 ألفًا و329 مسافرا، بانخفاض نسبته 1ر2 بالمائة سافروا على متن 9 آلاف و998 رحلة بانخفاض في الرحلات نسبته 3ر4 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2018.

وبلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار صلالة حتى نهاية أكتوبر 4 آلاف و120 رحلة، بارتفاع نسبته 7ر13 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2018؛ سافر على متنها 440 ألفًا و113 راكبًا، بارتفاع نسبته 1ر13 بالمائة: القادمون منهم 210 آلاف و831 راكبا بارتفاع نسبته 14 بالمائة، والمغادرون 229 ألفا و282 راكبًا بارتفاع نسبته 3ر12 بالمائة، مقارنة بنهاية أكتوبر 2018. كما بلغ عدد الرحلات الداخلية عبر مطار صلالة 5 آلاف و878 رحلة بانخفاض نسبته 8ر13 بالمائة؛ سافر على متنها 713 ألفا و216 راكبا بنسبة انخفاض قدرها 5ر9 بالمائة: القادمون منهم بلغوا 356 ألفا و333 راكبا بانخفاض نسبته 5ر9 بالمائة، والمغادرون 356 ألفا و883 راكبا بانخفاض نسبته 6ر9 بالمائة.

وحتى نهاية أكتوبر 2019، استقبل مطار صحار 227 ألفا و506 مسافرين سافروا على متن ألف و870 رحلة؛ حيث بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 211 ألفا و133 مسافرًا (القادمون 103 آلاف و643 مسافرًا، والمغادرون 107 آلاف و327 مسافرًا)، فيما بلغ عدد ركاب تحويل الرحلات 163 مسافرًا.

وبلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية إلى مطار صحار 16 ألفا و373 راكبا (القادمون 7 آلاف و725 راكبًا، والمغادرون 8 آلاف و648 مسافرًا). واستقبل مطار الدقم 454 رحلة على متنها 42 ألفًا و132 مسافرًا بارتفاع بالمسافرين بلغت نسبته 7ر8 بالمائة، مقارنة بنهاية أكتوبر 2018: القادمون منهم 21 ألفًا و917 مسافرًا، والمغادرون 20 ألفًا و215 مسافرًا.