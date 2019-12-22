مؤشر سوق مسقط يفقد 103 نقاط مع اقتراب انتهاء السنة المالية

مسقط - العمانية

فقد المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 103 نقاط وأغلق دون مستوى 4000 نقطة مع اقتراب انتهاء السنة المالية. وقد شهدت سوق مسقط للأوراق المالية تراجعات حادة لمعظم المؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 5ر2 بالمائة وأغلق على 3916 نقطة، وهبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 8ر2 بالمائة بعد أن فقد حوالي 180 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 186 نقطة أي بنسبة 1ر4 بالمائة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6ر1 بالمائة بعد أن فقد 31 نقطة، وسجل مؤشر الشريعة تراجعا بنسبة 3ر2 بالمائة.

وجاءت هذه التراجعات في أسبوع شهد هبوط أسعار 45 شركة مقابل 3 شركات فقط ارتفعت أسعارها هي ظفار لتوليد الكهرباء التي ارتفع سهمها بنسبة 5ر3 بالمائة وأغلق على 207 بيسات، وسيمبكورب صلالة التي ارتفع سهمها بنسبة 3ر2 بالمائة وأغلق على 130 بيسة، والمطاحن العمانية ارتفع سهمها أقل من 1 بالمائة وأغلق على 652 بيسة.

وجاء سهم الأنوار لبلاط السيراميك في مقدمة الأسهم الخاسرة وأغلق على 125 بيسة متراجعا بنسبة 7ر10 بالمائة، وهبط سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 63 بيسة، وتراجع سهم العمانية التعليمية بنسبة 9ر9 بالمائة وأغلق على 218 بيسة.

وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر3 بالمائة في قيمة التداول التي صعدت من 6ر12 مليون ريال عماني إلى ما يزيد على 13 مليون ريال عماني بفضل التداولات المرتفعة على سهم بنك مسقط الذي استأثر بـ 31 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 4 ملايين و47 ألف ريال عماني، واستأثرت صكوك البرواني بالدولار بنسبة 9ر23 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت 1ر3 مليون ريال عماني، وجاءت الأنوار القابضة في المرتبة الثالثة بين الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 875 ألف ريال عماني ثمّ الأنوار لبلاط السيراميك التي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 517 ألف ريال عماني.

وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 2103 صفقات مقابل 1762 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، واستأثر بنك مسقط بأكبر عدد من الصفقات بلغت 278 صفقة، ثم جلفار للهندسة والمقاولات بـ 142 صفقة، ثم الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة بـ 136 صفقة.