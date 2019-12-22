200 مشارك في الملتقى السنوي لـ"المصارف العمانية" تعزيزا للتواصل بين أعضاء الجمعية

مسقط – الرؤية

نظمت جمعية المصارف العمانية الملتقى السنوي للأعضاء ضمن جهودها الرامية إلى مد جسور التعاون بين المصارف العمانية وخلق منصة للتواصل فيما بينها. وأقيم الحفل تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، والشيخ وليد الحشار، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العُمانية، وشهد حضور حوالي 200 من صناع القرار من القطاع المصرفي والأعضاء من مختلف البنوك العمانية. وفي كلمة ترحيبية ألقاها الشيخ وليد الحشار، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية قال: منذ إنشائها، يسعى أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية على ضمان خلق قنوات تواصل فاعلة مع أعضاء الجمعية، والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة لتعزيز دور الجمعية من أجل تحقيق كافة الأهداف المنشودة منها. وتهدف أنشطة الجمعية بشكل رئيسي إلى تعزيز وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية في السلطنة من أجل تطوير القطاع المصرفي العُماني.

وأضاف الحشار: أشيد بالدور الإرشادي والتنظيمي الكبير الذي يلعبه البنك المركزي العُماني والذي كان له إسهام بارز في تطور ونمو قطاع البنوك. كما أشيد بالدور الرقابي لهيئة سوق المال التي تعمل على ضمان تطبيق مختلف الأنظمة والقوانين الصادرة ضمن القطاع المصرفي مما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وستواصل جمعية المصارف العمانية العمل على تعزيز التواصل بين أعضاء الجمعية وكافة القطاعات المعنية في جميع القضايا التي من شأنها دعم وتطوير القطاع المصرفي العُماني وسنبذل قصارى جهدنا للمشاركة وتقديم الدعم لكافة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وتضمن الملتقى عرضا مرئيا لأحدث الحلول المالية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط قدمته نهال أبو غطاس العضو المؤسس لجمعية الحلول التكنولوجية المالية، مستعرضة المبادرات الرئيسية في مجال الحلول التكنولوجية الداعمة للقطاع المالي ومن أبرزها مبادرة مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) التي تواصل المساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية من خلال دعم الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى إضافة إلى تعزيز خطط التنوع الاقتصادي.

ويشار إلى أنّ "المصارف العمانية" جمعية مهنية غير ربحية، تم إنشاؤها لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية، والتنسيق مع الجهات التنظيمية بشأن السياسات والاستراتجيات المصرفية، ودعم التميز المصرفي في السلطنة.