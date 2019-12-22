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خصومات 15% على درجة الأعمال و10 % على الدرجة السياحية

اتفاقية بين "الأهلي" و"الاتحاد للطيران" لإثراء تجربة حاملي بطاقات البنك

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

اتفاقية بين "الأهلي" و"الاتحاد للطيران" لإثراء تجربة حاملي بطاقات البنك


مسقط – الرؤية

وقع البنك الأهلي اتفاقية مع "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات، كأحدث شريك لعروض البطاقات، تماشيا مع التزام البنك لتقديم امتيازات وخدمات حصرية لعملائه وإثراء تجربة حاملي البطاقات.
وسيشمل العرض جميع حاملي البطاقات من البنك الأهلي، ويتيح لهم خصومات تصل إلى 15% على درجة الأعمال، و10٪ خصما على الدرجة السياحية، ويستمر العرض حتى نهاية فبراير 2020.
وقالت هناء الهنائية، نائبة المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد: إنّ الاتحاد للطيران من بين أفضل شركات الطيران في العالم، وهي حاصلة على عدد كبير من الجوائز العالمية، ويتيح البنك لحاملي البطاقات الحصول على نقاط اللؤلؤ عن كل حجز. ويسعدنا تقديم هذه الميزة لعملاء البنك، في إطار تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تزويدهم بأفضل تجربة مصرفية شخصية على الإطلاق.
وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية: ستساعدنا هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي على التواصل مع المسافرين العمانيين، وتعزيز قاعدة عملائنا في السلطنة وستوفر لنا فرصة لخدمتهم على خطوطنا الجوية حيث إنّ لدينا شبكة عالمية من الوجهات ونسعى جاهدين لتزويد ضيوف الاتحاد بخدمة من الطراز العالمي ومجموعة من الخيارات.
ويتميز البنك الأهلي بحلوله الاستثمارية المصممة خصيصاً والخدمات المصرفية المعاد تصميمها والمنتجات المتطورة والخبرة المصرفية العالمية. ويمكن للزبائن التواصل مع خبراء إدارة الثروات الذين يتمتعون بخبرات ومهارات دولية وإقليمية لتقديم تشكيلة واسعة من الخدمات.

 

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