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تحت مظلة الشركة العمانية القابضة للاستثمار الغذائي

"البشائر للحوم" تلبي الطلب المتنامي على الماشية في مختلف أنحاء السلطنة

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

مسقط – الرؤية

توفر شركة البشائر للحوم، أول مشروع متكامل للحوم الحمراء في السلطنة والأكبر في المنطقة، المواشي لكافة الزبائن في مختلف أنحاء السلطنة، تلبية للطلب المتنامي على الماشية الصحية الخالية من الأمراض. ويمكن للزبائن شراء مواشي البشائر مباشرة من الموزعين المسجلين في أنحاء السلطنة ممن يمتلكون مزارع مرخصة.
وتأسست شركة البشائر للحوم كشركة مساهمة عمانية مقفلة تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في السلطنة. وتلتزم الشركة التزاما راسخا بتوفير مواشٍ صحية وخالية من الأمراض، ومنتجات لحوم حمراء متنوعة وصحية من مواش مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية.
وبفضل مرافقها المصممة بأحدث المواصفات العالمية ومزارعها الخالية من الأمراض، ستوفر البشائر للحوم منتجات لحوم صحية وطازجة ومذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية، وتوفر فرصة التسوق اليسير بكونها محطة واحدة تلبي مختلف الاحتياجات من منتجات اللحوم. وتمتلك الشركة مزرعة متكاملة بأعلى المستويات في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار وتضم عددًا من المزارع الفرعية، وحظائر التربية والتسمين، ومسلخاً متطوراً، ومصنعاً لمنتجات اللحوم، وتتم جميع العمليات بحرص والتزام تام بالشريعة الإسلامية؛ إضافة إلى اتباع أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة لضمان المذاق الرائع لكافة المنتجات.   
وتتغذى المواشي في مزارع البشائر على الأعلاف الحيوانية والحبوب الطبيعية لتقدّم للمستهلكين أجود أنواع اللحوم. وفي مصنع منتجات اللحوم، يتم تطبيق إجراءات ومعايير صارمة لضمان عدم وجود أي ملوثات في كافة مراحل التصنيع. وتستخدم الشركة أحدث التقنيات مثل التغليف عن طريق سحب الهواء والتحكم الكامل في الأجواء في مواقع التغليف والتعبئة، مما يضمن للمستهلك أفضل المنتجات وألذ طعم طازج.   
ويشار إلى أن "البشائر للحوم" شركة مساهمة عمانية مقفلة، تأسست في 2016، لتكون مصدراً عمانياً موثوقاً للحوم. وتهدف استراتيجية الشركة إلى تشغيل مشروع متكامل للحوم الحمراء يعتمد على تربية المواشي في المزرعة ليتم ذبحها بعد فترة تسمين محددة في مسلخ ذو مقاييس عالمية، ثم يجري توزيع اللحوم المبردة والمثلجة في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية التي يمكن التصدير إليها، وسيجري إنشاء مصنع للمنتجات الثانوية والقيمة المضافة بالاستفادة من مخلفات الذبح وبعض بقايا المواشي القابلة للأكل بعد الذبح لضمان الاستفادة القصوى من الحيوانات بما يضمن الاستدامة التامة للمشروع والمساهمة في منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.

 

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