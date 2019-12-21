اليابان تايمز: بدء "ذوبان الجليد" في العلاقات بين طوكيو وبكين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

وافق وزير الدفاع تارو كونو ونظيره الصيني الجنرال وي فنغ تشي، على العمل لتعزيز الثقة المتبادلة وتعزيز التواصل وسط مخاوف يابانية متزايدة من تأكيد بكين العسكري المتزايد، حسبما ذكرت صحيفة اليابان تايمز.

وأوضح كونو أنه لا يزال هناك العديد من القضايا بين اليابان والصين، بما في ذلك بحر الصين الشرقي. وقام كونو بأول زيارة يقوم بها وزير دفاع ياباني إلى الصين منذ عام 2009، الأمر الذي يعكس ذوبان الجليد الأخير في العلاقات الثنائية التي كانت في السابق فاترة بسبب تاريخ الحرب وأراضيها.

وتسعى اليابان والصين إلى فتح خط ساخن قريبًا بموجب آلية الاتصال البحري والجوي الثنائية التي تم إطلاقها في يونيو من العام الماضي. تهدف الخطة إلى تجنب الاشتباكات العرضية بين قوات الدفاع الذاتي والجيش الصيني في البحر والجو. ولم يقم البلدان بعد بتسوية نزاع حول سينكاكس التي تسيطر عليها اليابان. دخلت السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من الجزر في مناسبات عديدة.

وخلال زيارته الأخيرة لبكين في أغسطس الماضي كوزير للخارجية، أخبر كونو نظيره الصيني آنذاك وانغ يي أن "الحل الحقيقي" ضروري فيما يتعلق بالجزر الصغيرة من أجل تعميق العلاقات الصينية اليابانية.

واتفق كونو ووي أيضًا على أن البلدين سيعملان معًا على نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبيونغ يانغ، مع الإشارة إلى أهمية الوفاء بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الدولة المنعزلة.

ويأتي الاتفاق في خضم محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، مع تحذير كوريا الشمالية من أنها ستستأنف اختبارات الصواريخ الباليستية النووية والعابرة للقارات إذا فشلت في تحقيق انفراجة مع واشنطن بحلول نهاية العام.

وأكد ستيفن بيجون، كبير مبعوثي واشنطن لكوريا الشمالية ، أن "الولايات المتحدة ليس لها موعد نهائي."

وأثناء زيارته لليابان وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع الماضي، أضاف بيجون بكين إلى قائمة الوجهات من أجل "مناقشة الحاجة إلى الحفاظ على الوحدة الدولية في كوريا الشمالية" مع المسؤولين الصينيين.

وتتوقع الحكومة اليابانية أيضًا أن تقوم زيارة كونو التي تستغرق يومين لوضع الأساس لرحلة رئيس الوزراء شينزو آبي التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الصين يوم الاثنين لحضور قمة ثلاثية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بأول زيارة دولة له لليابان في الربيع المقبل. لكن بعض المشرعين اليابانيين المحافظين، طلبوا من أبي عدم دعوة شي إلى اليابان، حيث استمرت الاضطرابات السياسية في هونج كونج بلا هوادة ولم تظهر بكين أي علامة على قبول مطالب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وقال كونو إنه حث الصين على تهيئة "بيئة جيدة" لزيارة شي المزمعة، بينما نقل أيضًا أن الاضطرابات الحالية في هونج كونج يجب حلها من خلال الحوار السلمي.