صبية فلبينية تفوز بميداليات ذهبية مرتدية "حذاء الضمادات"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أثارت ريا بالوس، وهي طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا في مدرسة سالفاسيون الابتدائية في بالاسان بالفلبين، ضجة كبيرة بين عشية وضحاها بعد فوزها بثلاث ميداليات ذهبية في حدث رياضي إقليمي، على الرغم من عدم وجود حذاء رياضي مناسب لها.

وتمكنت الرياضية الشابة من الفوز بـ400 متر وثب، و800 متر ركض و1500 متر جري في فئة البنات، بينما كانت ترتدي شرائط ضمادة على قدميها بدلاً من أحذية الركض المناسبة. وركضت ريا وهي ترتدي ضمادة رفيعة والتي توفر الحد الأدنى من الحماية في مضمار الجري. لكن هذا لم يمنعها من التغلب على كل الفتيات. وسرعان ما انتشرت صور الصبية البطلة في كل مكان في العالم.

وسلطت وسائل الإعلام الآسيوية الضوء على قصتها. وأبدى جيف كارياسو، لاعب كرة سلة المتقاعد ومدرب فريق ألاسكا أسيس، اندهاشا من أداء الفتاة لدرجة أنه أخذ يسعى في التواصل معها ومع مدربيها. وتمكن من الوصول إليها، وعلى ما يبدو ساعدهم في الاتصال بشركة الأدوات الرياضية الشهيرة "نايكي" حتى يتمكن الفريق كله من الحصول على أحذية مناسبة.