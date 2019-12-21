بعد إنحناء ظهره 3 عقود.. صيني يتعافى من مرض نادر

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تعافى رجل صيني (46 عامًا) من مرض نادر يسمى "التهاب الفقرات التيبسي"، بعدما قضى 3 عقود من حياته ووجهه ملتصقا بفخذيه، وبات الرجل الآن قادرًا على الوقوف منتصبا بعد خضوعه لعملية جراحية لتغيير حياته ومعالجة فقرات الظهر.

وشُخصت إصابة "لي هوا" بالتهاب الفقرات التيببسي عندما كان في سن 18 عامًا، وتفاقمت حالته على مر السنين إلى درجة أصبح فيها حرفيًا وجهه يضغط على فخذيه. ولم يكن لدى عائلة هوا، التي تنحدر من مدينة يونغتشو بمقاطعة هونان بوسط الصين، الأموال اللازمة للعلاج، لكن حالته أصبحت حادة لدرجة أنها جذبت انتباه البروفيسور تاو هويرن رئيس قسم جراحة العمود الفقري وجراحة العظام بمستشفى الجامعة العام في شنتشن. وكان قد عالج أشخاصًا من التهاب الفقرات التيبسي من قبل، لكنه لم ير مثل هذه الحالة الشديدة. ومع ذلك، فقد أخذ على عاتقه مساعدة لي من أجل الوقوف مرة أخرى.

وقال البروفيسور هورين: "كان خيارنا الوحيد هو كسر عظامه قسمًا واحدًا في كل مرة: عظم الفخذ، والفقرات العنقية، والفقرات الصدرية ، والفقرات القطنية، ثم إصلاح العمود الفقري بأكمله". وأضاف "كانت المخاطر التي تنطوي عليها تصل إلى 20 إلى 30 ضعف المخاطر التي يتعرض لها مريض جراحة العمود الفقري العادي وكانت فرص إصابته بالشلل النصفي مرتفعة للغاية أيضًا". وأضاف هويرين: "بالطبع لن يكون قادرًا على القيام بأي شيء متطرف مثل الملاكمة أو لعب التنس، لكن كل الحركات الجسدية العادية سيكون قادرا عليها".