يغامر بحياته لإنقاذ 3 غزلان

ترجمة- رنا عبدالحكيم

استطاع رجل كندي إنقاذ ثلاثة غزلان، بعدما ربط زلاجاته الثلجية في قدميه أثناء استراحة الغداء، وتوجه مسرعا إلى بحيرة مجمدة جزئيًا، لتنفيذ عملية الإنقاذ.

وقال ريان بيترسون إنه اكتشف أن 3 غزلان تكافح على جليد بحيرة وودز، بالقرب من كينورا وأونتاريو ووزارة الموارد الطبيعية في أونتاريو، مضيفا أن رجال الإنقاذ لن يتمكنوا من الوصول إلى الغزلان لأن البحيرة لم تتجمد تمامًا.

وتابع بيترسون إنه استعار حبلًا طويلًا من عمله وعاد إلى البحيرة، حيث تزلج إلى الغزلان وأنقذ الحيوانات. وقام الرجل بسحب الغزلان إلى أرض صلبة؛ حيث تمكن اثنان منهم من الاستيقاظ بسرعة والجري أما الثالث فقد احتاج إلى عناية طبية.