"الموج الأزرق" يتغلب على الزعيم في معقله.. ومرباط يواصل تعقيد موقفه

الرؤية – وليد الخفيف

وضع فنجاء حدًا لانتصارات الرستاق المتتالية ففرض عليه التعادل بهدف مثله، في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع الرستاق الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز.

ولم يمهل الرستاق ضيفه سوى ثلاثة دقائق للوصول إلى شباكه عن طريق عصام الصبحي، قبل أن ينجح فنجاء في إدراك التعادل، الدقيقة 38، عبر محمد النجاشي، ورفع فريق المدرب حمد العزاني، رصيده إلى 18 نقطة، ووصل فريق المدرب هيثم العلوي للنقطة 16.

وتصعبت مهمة العروبة مجددًا إثر الخسارة من النهضة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع البريمي الرياضي.

وحقق العروبة أول فوز له في الجولة الماضية، على السويق مع أول ظهور لأحمد مبارك العلوي في المنطقة الفنية، غير أنّ المارد مني بالخسارة خارج أرضه من العنيد ليبقى في القاع برصيد 5 نقاط، أمّا الفائز فرفع رصيده إلى 20 نقطة.

وبات العروبة في حاجة ضرورية للظهور بشكل أفضل الدور الثاني -الذي ينطلق 5 يناير- من أجل البقاء في الأضواء، فمهمة أحمد مبارك العلوي، الذي تسلم المهمة قبل أسبوعين تبدو صعبة - ولكنّه قادر على إنجازها - فهو بحاجة لبعض الصفقات في الدور الثاني من أجل تحقيق هدف البقاء مع تضافر جهود الإدارة الجديدة مع محبي النادي وداعميه بمساندة من جماهيره العريضة.

وتسلّم أحمد العلوي، نادي العروبة، محملاً بثماني خسائر برصيد نقطيتن فقط من 9 جولات، ففاز في مباراة، وخسر في الثانية، ويبدو الرهان على قدرته في تطويع إمكانات لاعبيه أحد العوامل الهامة لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة القادمة لإنقاذ المارد من فخ الهبوط للأولى.

وظهر النهضة في هذا الدور بشكل مغاير عن ذي قبل، فعاد إلى مكانه الطبيعي كمنافس على اللقب، ويدين العنيد بجانب من الفضل لعمل مدربه الوطني محسن درويش.

واستهل النهضة التسجيل عن طريق عزيز سيبولا في الدقيقة 25، قبل أن يرد سريعًا، سولا ماتوفو، مدركا التعادل للعروبة، ليستمر التعادل قائمًا حتى الدقيقة 72 التي شهدت تسجيل الهدف الثاني للنهضة عبر محمد البلوشي مهديا العنيد العلامة الكاملة.

وعلى مجمع السلطان قابوس الرياضي، كان نادي عمان بحاجة للفوز من أجل الدخول في المنطقة الآمنة، كما سعى بهلاء لتحقيق فوز يُمهِّد أمامه الطريق لحجز مكان مع أهل القمة غير أنّ الطرفين تعادلا بهدف لمثله، فيما رفع نادي عمان، الذي احتفظ بمدربه نبيل مبارك مع ثلاثة أندية أخرى فقط رصيده إلى 14 نقطة، ووصل بهلاء -الحصان الأسود في المسابقة - للنقطة الـ 18.

وتقدّم صحم للمركز الثالث إثر فوزه الغالي على ظفار بهدف نظيف حمل توقيع محسن جوهر، في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع صلالة الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ١٢من الدوري الممتاز، ونجح الموج الأزرق في تجاوز التحديات التي تواجهه تزامنا مع غياب مدربه المصري محمد عمر وأسناد المهمة لمواطنه محمد نور الذي حقق فورين متتاليين وضع بفضلهما النادي مع أهل القمة.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد حامل اللقب عند ٢٤ نقطة، دون أن تشفع له كتيبة النجوم الزاخرة بها صفوفه في تحقيق فوز على أرضه لتعزيز تواجده على القمة، وعوّض السويق الخسارة التي مُني بها في الجولة الماضية من العروبة ١-٢، محققا الفوز على مرباط بهدفين دون رد.

وسجل هدفي فريق شعاع الشمس بدر الجابري ومحسن الغساني رافعا رصيده إلى ١٤ نقطة بينما تجمد رصيد الخاسر عند ٣ نقاط محتلا المركز الأخير.

وأضحى موقف مرباط صعبا فمع نهاية الدور الأول لم يجمع الفريق سوى ٣ نقاط وبات عليه الظهور بشكل مختلف في الدور الثاني من أجل تحقيق هدف البقاء في الأضواء، فالحظوظ مازالت باقية أمام حسين الحضري ورفاقه.