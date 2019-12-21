اتحاد التنس يستضيف رؤساء الأندية لمناقشة تطوير اللعبة والمساهمة في انتشارها

خالد العادي: 10 أندية ستنشئ ملاعب تنس ذات جودة بتكلفة مالية بسيطة

الرؤية – وليد الخفيف

دعا مجلس إدارة الاتحاد العماني للتنس، رؤساء الأندية وممثليهم للمشاركة في الملتقى، الذي أقيم في مسقط يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث تضمّنت زيارتهم جولة لملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والمشاركة في ورشة العمل التي استعرض خلالها سبل إنشاء ملاعب التنس في الأندية بموازنات بسيطة تتفق مع إمكانات الأندية.

واصطحب خالد العادي رئيس اتحاد التنس رؤساء الأندية وومثليهم في جولة لملاعب التنس أمس الأول بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، كما أتيحت الفرصة أمامهم لممارسة اللعبة والتعرف عليها عن قرب، في مسعى منه لنشر لعبة التنس في أندية السلطنة.

وتضمنت الزيارة التي حظيت بمشاركة واسعة من رؤساء الأندية، الاجتماع بلاعبي التنس لمختلف المراحل، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والتعرّف على خطط الاتحاد وبرامجه في تحقيق أهدافه، والوقوف على طموحات وغايات اللاعبين لاسيما الناشئين وسبل تفعيلها في المرحلة المقبلة.

ولمس رؤساء الأندية خلال الزيارة التي وصفها الشيخ علي فاضل نائب رئيس نادي صلالة بالناجحة، التفاؤل الكبير لدى لاعبي التنس، وحرصهم على تحقيق عدة أهداف منها المحافظة على التفوق الخليجي الذي تحقق النسخة الماضية، والمضي قدما لتحسين التصنيف الدولي من المستوى الثالث إلى الثاني بعد النجاح في التصفيات المؤهلة لكأس ديفيز التي استضافتها السلطنة، وخلقت شعبية جيدة للعبة ورفعت مستوى اهتمام أولياء الأمور.

وامتد الملتقى لليوم الثاني بورشة عمل أقيمت في فندق المروج جراند، بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في إنشاء ملاعب التنس، واستعرضوا قدرتهم على إنشاء ملاعب في الأندية بتكلفة مالية بسيطة، حيث بوسع تلك الشركات إنشاء ملعب تنس يحظى بمواصفات جيدة بقيمة 3000 ريال عماني، الأمر الذي يعد فرصة سانحة أمام نشر اللعبة في كافة أندية السلطنة.

من جانبه ثمّن خالد العادي، رئيس اتحاد التنس، تلبية رؤساء الأندية وممثليهم للدعوة مؤكدا أنها تعبر عن صدق عزمهم الرامي لتطوير أنديتهم وتوسيع رقعة الألعاب الممارسة في أروقتها.

وقال العادي، إنّ حضور رؤساء الأندية وتجاذب أطراف الحديث مع اللاعبين واللاعبات أمر إيجابي يبني جسور الصلة والعلاقة بين الطرفين، ويحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتحمل المسؤولية بشجاعة.

وأضاف العادي، أنّ 10 أندية ستنشئ ملاعب تنس هي صلالة وبهلاء والسويق وأهلي سداب وقريات ومسقط والكامل والوافي ومرباط وعبري بتكلفة 2000 وحتى 3000 ريال عماني، مشيراً إلى أنّ اتحاد التنس مستمر في تنفيذ جدوله الزمني، فخلال السنوات الثلاث الماضية حرصوا على بناء قاعدة أوسع من اللاعبين لمختلف الأعمار.

وتابع رئيس اتحاد التنس، أنّ أولياء الأمور شركاء فاعلين مع مجلس الإدارة في كل المراحل، ونشاركهم في وضع الاستراتيجية العامة وتنفيذ الخطط والبرامج الزمنية، وكيف نواجه التحديات المالية من خلال جهود معظمها مع القطاع الخاص وتوجيه العائد كاملا للإنفاق على أبنائهم.

من جانبه ثمن الشيخ علي فاضل، نائب رئيس نادي صلالة، والخبير القانوني السابق بوزارة الشؤون الرياضية نتائج الملتقى مؤكدا أنّه حقق أأهدافه.

وقال فاضل: "الملتقى كان نافذة أمام عشرة أندية ستنشئ ملاعب تنس في أروقتها، وهو الأمر الذي يعد تمهيدًا لنشر اللعبة في مناطقها، موجهًا الشكر لرئيس اتحاد التنس ومجلس الإدارة متمنيا لهم التوفيق والسداد".