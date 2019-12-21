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مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

السبت 21 ديسمبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

 

 

مسقط - الرؤية

شهدتْ العديد من محافظات السلطنة سقوطَ أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة؛ نتيجة تأثرها بأخدود من منخفض جوي في الفترة 16-18 ديسمبر 2019م.

واحتجزت السدود كمية من المياه قُدِّرت بحوالي (0.921 مليون متر مكعب)، وسجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار في محافظة مسندم بولاية خصب؛ حيث بلغت 81 مللم، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 11 مللم بولاية شناص، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت 2 مللم بولاية الرستاق، وفي محافظة الظاهرة بلغت 1 مللم بولاية ينقل.

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