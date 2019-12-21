"الرؤية" تزور مدرسة أبو أمامة بقرية سنت.. وتقدم للطلاب نسخ "رسائل من أبي"

بهلاء - الرؤية

زارتْ جريدة "الرؤية" مدرسة أبو أمامة الباهلي للتعليم الأساسي 5-12، بقرية سنت، بولاية بهلاء، وتم خلال الزيارة التعرف على أنشطة المدرسة والدور الكبير الذي يقوم به المعلمون ومدير المدرسة والإداريون لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وقدم ناصر العبري مسؤول مكتب جريدة "الرؤية" في الظاهرة، محاضرتين؛ الأولى حول الإشاعات وكيفية التصدي لها والبحث عن المعلومة من مصدرها الرسمي، أما المحاضرة الثانية فكانت قراءة في البيان الأول للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله.

وقال العبري إن الأجداد تركوا إرثا ثقافيا يجب الحفاظ عليه، وعلى أبنائنا أن يفخروا به، فالعمانيون طردوا الغزاة وجابوا البحار واكتشفوا البحار المفتوحة والمحيط الهندي، كما أنشاؤوا القلاع والحصون مثل قلعة الرستاق وقلعة نزوى وحصن جبرين في زمن لم تدخل فيه أي تقنية ولا حتى رافعات.

وفي الختام، قدمت جريدة "الرؤية" عددًا من الهدايا للطلاب، كما تمَّ إيداع نسخ من كتاب رسائل من أبي بمكتبة المدرسة.