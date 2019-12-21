انطلاق أعمال الملتقى الأول "بعطائكم نرتقي" لإدارت المدارس في البريمي

البريمي - سيف المعمري

رَعَى سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، الملتقى الأول لإدارات المدارس بمحافظة البريمي "بعطائكم نرتقي"، بحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي.

وقالت الدكتورة فتحية السدية -في كلمة ألقتها: إن تجويد العملية التعليمية بمختلف جوانبها؛ من أهم أهداف الوزارة التي تسعى لتنمية مهارات وكفاءات الكوادر البشرية، المشكّلة للمنظومة التربوية، ومن أهمها القيادات المدرسية. وأضافت السدية: هذا الملتقى يأتي تحت شعار "بعطائكم نرتقي" انسجاماً مع الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم، وانطلاقاً من سياسةٍ ورؤية راسخةٍ تؤمن بأهمية تمكين إدارات المدارس، ورفع مستوى كفاءتها في التعامل مع متطلبات التطوير.

وفي سياق متصل، قدم النقيب مختار بن جمعة العلوي من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، ورقة عمل بعنوان "إدارة الأزمات"؛ تطرق فيها إلى التعريف باللجنة الوطنية للدفاع المدني والبناء التنظيمي والإجرائي لإدارة الحالات الطارئة ومنظومة الاستجابة للحالات الطارئة في المدارس.

وجاءت الورقة الثانية عن الثورة الصناعية الرابعة، وربطها بالنانو تكنولوجي، وقدمها الدكتور ماجد بن سالم الرقيشي من كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، وقدم هلال بن سالم الصوافي مدير مساعد بمدرسة الخوارزمي للتعليم الأساسي (5-7)، الورقة ثالثة بعنوان "مهارات التفاوض والإقناع"، وألقى الدكتور فائق سلامة مدرب تنمية موارد بشرية، الورقة الرابعة بعنوان "الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل"، ثم قدم محمد الغافري مدرب في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، ورقة عمل بعنوان "مجتمعات التعلم المهنية".