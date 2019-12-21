بروتوكول تعاون بين جامعة السلطان قابوس و"الاختصاصات الطبية" لتعزيز التدريب التعليمي

مسقط - الرؤية

وقَّع سَعَادة الدُّكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، برنامجًا تعاونيًّا بشأن تقديم دورة تحضيرية للامتحان الوطني القياسي للممرضين حديثي التخرج بشهادة البكالوريوس؛ وذلك في مقر المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالعذيبة.

ويعدُّ هذا التعاون ترجمة لجهود المجلس والجامعة -ممثلة في كلية التمريض- لتعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسستين؛ بهدف تأهيل وإعداد المرشحين لتقديم ممارسة صحية مهنية آمنة وفعالة. وتهدف الدورة إلى إعداد الممرضين المرشحين لتحسين فرص اجتياز الامتحان الوطني القياسي للتمريض وتطوير مهاراتهم في أداء الامتحان، وسوف يضيف للممرضيين الذين يكملون الدورة التحضيرية المزيد من الاستعداد لأداء الامتحان، والذي يؤدي في النهاية إلى تحسين أدائهم فيه.