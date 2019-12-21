كلية الخليج تنظم احتفال بيوم الخريجين بمشاركة 400 من طلابها السابقين

مسقط - الرؤية

نظَّم نادي الخريجين بكلية الخليج احتفالًا بيوم الخريجين، للدفعات من 2015 إلى 2019، بمشاركة 400 خريج وخريجة، تحت رعاية رعاية الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية عميدة الكلية، الأربعاء الماضي.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعده أقيمت مراسم التدشين الرسمي لشعار النادي وميثاق الخريجين. وبعد ذلك، ألقت الدكتورة عميدة الكلية كلمتها؛ التي رحبت فيها بالحضور، وأثنت عليهم على تلبية الدعوة، والمشاركة في الحفل الذي تحرص الكلية على إقامته سنويًّا لخريجيها؛ وذلك بهدف إبقاء استمرارية تواصل الكلية مع خريجيها.

وأضافت الزدجالية أنَّ الكلية تعول على الخريجين، الكثير لدعم مسيرة العمل والعطاء المستمرين للرقي بالمسيرة الأكاديمية للكلية، ثم ذكرت الدكتورة العميدة المزايا العديدة التي سيحصل عليها الخريج المشترك كعضو في نادي الخريجين.