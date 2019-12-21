السبت, 21 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. قضايا محلية
  3. حوارات
  4. عرض الخبر

من كابتن بواخر لصاحب أكبر شركة أسماك

أقدم كوري جنوبي في السلطنة: عمان بلدي الثاني.. وأسعى للتوسع في مشروعاتي

السبت 21 ديسمبر 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

IMG_20191212_132256
IMG_20191212_132335
IMG_20191212_135030
IMG_20191212_135032
IMG_20191212_135141
IMG_20191212_135155
IMG_20191212_135157
IMG_20191212_135200

 

الرؤية - محمد قنات

تحوَّل الكوري الجنوبي المقيم في سلطنة عمان مستر كيم جون بي، من كابتن بواخر صيد إلى صاحب أكبر شركة تعمل في مجال صيد الأسماك في كوريا؛ حيث أصبحت لشركته أفرع في معظم دول العالم.

ويقول كيم -الذي يعتبر أقدم كوري مقيم في سلطنة عمان- لـ"الرؤية" إنه استقر في عمان منذ 38 عاما، وكانت بداية عمله في صيد السمك، وعندما منعت السلطات العمانية وقف عمليات الصيد في 2009 اتجه إلى توسيع عمله، وعمل ببيع الأسماك منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن.

وأضاف كيم -الذي يتقلد أيضا منصب رئيس الجالية الكورية في عمان والشرق الأوسط وإفريقيا منذ سنوات- أنه لم تكن هنالك منافسة بصورة كبيرة في سلطنة عمان على تجارة الأسماك على عكس الآن؛ حيث أصبحت تشهد منافسة كبيرة من قبل الشركات التي توسعت في أعمالها ودخلت هذا المجال بغرض الاستثمار.

وأوضح كيم أنَّ المناخ الاستثماري في السلطنة يشجع على استقطاب المستثمرين؛ وذلك لما تتمتع به عمان من أمن وأمان وبيئة مناخية تشجع الآخرين، على أن يتوافدوا إليها من أجل الاستثمار في القطاعات المختلفة.

ويتابع مستر كيم أنه يعيش هو وأسرته في سلطنة عمان طيلة هذه السنوات، وحتى الآن حيث أصبحت بلده الثاني، ولم يعرف عملاً آخر غير تجارة الأسماك، لكنه يفكر في المستقبل لتوسيع التجاربة، على اعتبار أن السلطنة مهيأة بصورة كاملة وببنية تحتيه تتيح وتشجع المستثمر.

واستدرك: هنالك فكرة في المستقبل بأنْ نعمل على توسيع التجارة بإضافة مجالات تجارية أخرى باعتبار أنَّ السلطنة مهيأة بصورة كاملة من بنيات تحتية وقوانين تشجع المستثمر بأن يعمل على تنويع أعماله التجارية. ودعا مستر كام الشباب العماني لاستثمار المقومات الاستثمارية التي تزخر بها السلطنة والاستفادة منها في إنشاء مشاريعهم الخاصة، والاتجاه إلى مهنة صيد الأسماك والتجارة، والاستفادة من الثروة السمكية في عمان، خاصة وأنَّ السلطات -وعلى رأسها وزارة الزراعة والثروة السمكية- تعمل على تشجيع مثل هذه الأعمال التي تعود بالنفع على أصحابها.

وقال كيم إنَّ كل عمل له صعوبات، وخلال عمله بالسلطنة قابل العديد من المعوقات، لكن بفضل تفهم الجهات المختصة في سلطنة عمان تمكن من تجاوزها، مشيداً باهتمام المسؤولين بالسلطنة على دعم الاستثمار وتطوير البنية الأساسية والاستقرار الأمني والسياسي.

وتابع كيم أنَّه وخلال عمله في السلطنة لفترة 38 عاما قدم إلى زيارته العديد من الضيوف من جميع دول العالم، وجميعهم أشادوا بالسلطنة من ناحية مقومات تنموية تجعلها ترتقي لمصاف الدول المتقدمة هذا إلى جانب الاهتمام الواضح من قبل القيادة الرشيدة بالبُنى الأساسية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 مارس 2018

"السياحة" تناقش مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي

المزيد

14 مايو 2019

مصممة أزياء عمانية تسعى للتوسع في أنحاء السلطنة

المزيد

09 يناير 2018

ربيع "كوري/ كوري".. "الشمالية" تشارك في "الأولمبية" و"الجنوبية" تدرس تخفيف العقوبات

المزيد

13 ديسمبر 2018

استمارة المشاركة بجوائز عمان للسياحة - فئة أقدم شخصية عاملة بالقطاع السياحي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"جمعية الصحفيين" تحتفل بمرور 15 عاما على إنشائها.. غدا

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة