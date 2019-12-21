خدمات حصرية لعملاء بنك مسقط في صالة "مجان" بمطار مسقط الدولي





مسقط – الرؤية

وقع بنك مسقط اتفاقية مع العمانية لخدمات الطيران لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة مضافة لزبائن البنك، تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية وترجمةً لرؤيته "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وبموجب الاتفاقية سيتمكن زبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة) وزبائن الأعمال المصرفية الخاصة من حاملي البطاقات الخصم المباشر البلاتينية من الدخول مجانا لصالة "مجان" بمطار مسقط الدولي.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك مسقط في مجال تقديم منتجات وخدمات خاصة للزبائن ومستخدمي بطاقات بنك مسقط حيث يحرص البنك على إطلاق مثل هذه المبادرات بشكل متواصل بهدف تقديم قيمة مضافة للزبائن.

وتعد صالة مجان استكمالاً مثالياً للخدمات عالية الجودة التي تجسد مفهوم الراحة والفخامة للمسافرين بفضل ما تقدمه من مرافق وخدمات تم تصميمها بشكل عصري وجذاب تثري تجربة ومتعة السفر لدى ضيوفها. وتقع الصالة في الطابق السابع وتتمتع قاعة "مجان" بمساحة مميزة بما يكفي لاستيعاب ما يصل إلى 300 مسافر على مدار الساعة كما تقدم قائمة متنوعة من المأكولات العمانية والعالمية لضمان راحة الضيوف، وتوفر الراحة المطلقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع مرافق رجال الأعمال بما في ذلك خدمة الواي فاي وإمكانية الوصول المجاني إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات وآلات النسخ إضافة إلى قاعة مؤتمرات، كما تتوفر غرف صلاة وغرف لعب الأطفال إضافة إلى منطقة الاسترخاء ومشاهدة التلفاز وأكثر من ذلك

وقال عبدالناصر الرئيسي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: تماشيا مع موقعه الريادي في القطاع المصرفي بالسلطنة، ويقدم البنك هذه الخدمة لزبائن الأعمال المصرفية الخاصة وزبائن (أصالة) من حاملي البطاقات الخصم المباشر البلاتينية وذلك ليتيح لهم فرصة الدخول إلى صالة مجان، في إطار حرص البنك على توفير أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة التي توفر الراحة لزبائنه، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم المزايا والخدمات المختلفة التي تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة.

وتتوفر هذه الخدمات مجانًا لجميع زبائن بنك مسقط حاملي بطاقة الخصم المباشر للأعمال المصرفية الخاصة وبطاقة الخصم المباشر للأعمال المصرفية المميزة. ويمكن للضيوف المرافقين لحاملي بطاقات الخصم المباشر البلاتينية، بما في ذلك الأطفال، والاستفادة من جميع مرافق الصالة من خلال دفع رسوم مخفضة للدخول وسيكون الدخول مجانا للأطفال من دون سن السنتين.

ويتمتع زبائن الأعمال المصرفية المميزة من بنك مسقط بمجموعة من الخدمات والمميزات والتسهيلات المصرفية الخاصة مثل تخصيص مركز اتصالات لزبائن أصالة يعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع وتخصيص مديري علاقات الزبائن، ويعد أكبر فريق مديري علاقات في السلطنة مخصص لزبائن الأعمال المصرفية المميزة يقومون بإدارة الحسابات وإنهاء كافة المعاملات. كما يحصل زبائن الأعمال المصرفية المميزة على العديد من المزايا والتخفيضات والعروض الحصرية. ويمكن التسوّق في المراكز التجارية وغيرها من المحلات والمطاعم على مستوى العالم والحصول على تخفيضات مع توفير خدمة التوصيل مجانا من وإلى المطار، وإلى جانب ذلك يستفيد زبائن أصالة من تطبيق أصالة – إنترتينر الذي يوفر 2300 عرض "اشتري 1 واحصل على 1 مجانا" داخل وخارج السلطنة.