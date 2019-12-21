"ميد" تتوج بنك نزوى بجائزة "أفضل مؤسسة مالية"

مسقط – الرؤية

حصد بنك نزوى جائزة "أفضل مؤسسة مالية للعام" ضمن نسخة هذا العام من جوائز مجلة "ميد"، بما يؤكد تربع البنك على صدارة المؤسسات المالية بالسلطنة ومكانته البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وخلال حفل توزيع الجوائز وبالنيابة عن بنك نزوى، استلم الجائزة مصبح بن سيف بن مصبح المطيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد الكايد، الرئيس التنفيذي.

واستطاع قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة أن يحقق نمواً مطرداً وهو ما يظهر جلياً من خلال نمو أصول القطاع بنسبة 13.6% حتى نهاية شهر يوليو 2019 وفقا لتقرير البنك المركزي العُماني. وسجل بنك نزوى أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع المصرفي العماني مع صافي أرباح بلغت 7.5 مليون ريال عُماني (بنمو بنسبة 98% بعد خصم الضرائب مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2018).

وقال مصبح المطيري، نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك نزوى: تأتي هذه الجائزة انعكاسا لجهودنا الدؤوبة التي نبذلها لإبراز المزايا المتعددة التي تقدمها الصيرفة الإسلامية لزبائننا من الأفراد والشركات على حدٍ سواء. وفي بنك نزوى نركز على تحقيق هدفين أساسيين ألا وهما وضع زبائننا في مقدمة أولوياتنا وتوفير خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة تلبي متطلباتهم المختلفة.

وتقديراً لما يقدمه من خدمات ومنتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، تمّ اختيار بنك نزوى للفوز بهذه الجائزة بعد عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة تحكيم ضمت لفيفاً من الخبراء المستقلين. واستند التقييم إلى عددٍ من العوامل تضمنت مستويات السلامة، والشفافية والموثوقية والخدمات المصرفية والمعاملات التي يقدمها الأفراد.

وخلال العام 2019، واصل بنك نزوى تحقيق نتائج مالية مميزة من حيث الأداء حيث نجح في توسيع قاعدة زبائنه من خلال استقطاب المزيد من الأفراد والشركات للاستفادة من المزايا والخدمات والمنتجات والحلول التي توفرها لهم الصيرفة الإسلامية والذي يُعد القطاع الأسرع نمواً بالسلطنة. وفي ترجمة حقيقية تبرهن أداءه القوي على جميع المستويات التشغيلية، سجل البنك خلال نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 18% ليصل إلى 796 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 820 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصلت قيمة إجمالي محفظة ودائع الزبائن إلى 762 مليون ريال عُماني بنمو بنسبة 15% على أساس سنوي.

ويوفر بنك نزوى تشكيلة متنوعة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية والاستثمارية. وكونه البنك الإسلامي الأكبر والأسرع نمواً بالسلطنة، يقود بنك نزوى مسيرة تطور القطاع عبر تنويع محفظة خدماته التي يقدمها للقطاعات المختلفة. ونظير ذلك، فاز بأكثر من 25 جائزة محلية وإقليمية ودولية خلال ست سنوات فقط منذ نشأته ليواصل الآن ترسيخ مكانته وتربعه على قمة المؤسسات المالية الإسلامية في عُمان.