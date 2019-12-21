"عمان للسياحة" تحتفل بتخريج الدفعتين التاسعة والعاشرة للدبلوم والثانية للبكالوريوس

مسقط – الرؤية

احتفلت كليّة عمان للسياحة بتخريج كوكبة من طلبتها في مختلف التخصصات من مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس. وشهد الحفل تخريج الدفعتين التاسعة والعاشرة من حملة شهادة الدبلوم والدفعة الثانية من حملة شهادة البكالوريوس. وأقيم حفل التخرج في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية، وكيلة وزارة السياحة وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي، وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة كلية عمان للسياحة.

وبلغ إجمالي الخريجين والخريجات 171 توزعوا بين 125 خريجًا وخريجة من مرحلة الدبلوم و46 خريجًا وخريجة من مرحلة البكالوريوس، كما بلغ عدد الخريجات 126 من إجمالي الطلبة المتخرجين.

وقال الدكتور عبدالكريم بن سلطان المغيري، عميد الكلية: نحتفل بمناسبة ينتظرها جميع أبنائنا الطلبة، ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بأطيب التهاني وأصدق الأمنيات بالتوفيق خلال المرحلة القادمة من مسيرتكم المهنية، تلك المرحلة التي كلي ثقة بأنكم ستساهمون خلالها في رسم ملامح أكثر إشراقاً لمستقبل عُمان السياحي. المعارف والعلوم والمهارات التي تسلحتم بها خلال فترة دراستكم بالكلية، ستكون خير مُعين لكم على تجاوز التحديات التي تنتظركم في حياتكم العملية، ونحن على ثقة بأنّكم ستكونون على قدر المسؤولية وتساهمون في تعزيز قطاع السياحة المحلي الذي تعول عليه الحكومة كثيراً في بناء اقتصاد وطني أكثر ازدهاراً.

وأضاف الدكتور المغيري: إنّها مناسبة بالغة الأهمية بالنسبة لنا في كلية عمان للسياحة، حيث نحتفل بثمرة جهود استمرت لأعوام سواء من قبل الطلبة أو من قبل الكادر التعليمي والإداري للطلبة، ونرى نتيجة عملنا وتفانينا خلال السنوات الماضية على هيئة كوكبة من الفرسان والفارسات على أهبة الاستعداد لممارسة الدور المنوط بهم في تطوير صناعة السياحة في سلطنة عُمان لتكون حيث يجب أن تكون على قائمة أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد كلية عمان للسياحة المؤسسة الأكاديمية الوحيدة التي توفر دراسة لمختلف التخصصات في عالم السياحة والضيافة في السلطنة، لتكون الجهة التي تمد السوق الواعد بالكفاءات والكوادر الشابة المدربة على أعلى المستويات، الأمر الذي يعزز من محورية دورها في تطوير هذا القطاع على مستوى السلطنة.

ويشار إلى أنّ إنشاء كلية عمان للسياحة في عام 2001. وتقع الكلية في قلب العاصمة العمانية مسقط بالقرب من مدينة العرفان، وتوفر برامج ودورات عديدة تهدف إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية في مجالات السياحة المتنامية، والضيافة، والفعاليات والقطاعات المرتبطة بها.

وتسعى كلية عُمان للسياحة، التابعة للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، لأن تكون الرائدة في مجال التعليم السياحي لتدعم بذلك التقدم والنهوض في مجال صناعة السياحة بما يتماشى مع الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040.

وتوفر كليّة عمان للسياحة لطلابها بيئة تعليمية عالمية مثرية في إطار سعيها لرفد قطاعي السياحة والضيافة في السلطنة بقوى عاملة متحمسة ذات نظرة مستقبلية مشرقة. ويضم فريق العمل في الكلية ١٦ جنسية مختلفة، وتتقاضى الكلية رسومًا دراسية في متناول الجميع، مع خَيار الدراسة بدوام كامل أو جزئي، ودراسة اللغتين الفرنسية والألمانية ضمن مجموعة مناهجها المتنوعة، علماً بأنّ جميع البرامج الأكاديمية للكلية معتمدة من الجامعة التكنولوجية دبلن بإيرلندا (TU Dublin).