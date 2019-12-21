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"لونها مرح".. فعالية تطوعية لنشر البهجة بين أطفال صحار

السبت 21 ديسمبر 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

"لونها مرح".. فعالية تطوعية لنشر البهجة بين أطفال صحار

 

صحار- الرؤية

أقيمت في مجمع صحار الرياضي فعاليات اليوم المفتوح للمعاقين بمشاركة مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بولايات صحار ولوى وشناص وجمعية رعاية الأطفال المعاقين بصحم، ومشاركة عدد من متطوعي الشركات المؤسسة لجسور والمتمثلة في فالي وصحار ألمنيوم وأوربك، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة.

وأقيم اللقاء التطوعي تحت رعاية أدريانو مانسك الرئيس التنفيذي لشركة فالي عُمان، وبحضور ممثلي الشركات المؤسسة لجسور وبمشاركة ما يقارب 250 طفلاً. وهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الشركات المؤسسة لجسور وأفراد المجتمع من ذوي الإعاقة، وتكاتف الجهود التطوعية والمشاركات الاجتماعية الفاعلة للفرق التطوعية بشركات فالي وصحار ألمنيوم وأوربك ومؤسسة جسور.

وقالت رحمة بنت سالم النزوانية مديرة جمعية رعاية الأطفال المعوقين بصحم: "شاركنا في فعالية لونها مرح، وتمثل بادرة طيبة من شركات القطاع الخاص حيث كانت فعالية تشاركية رائعة ترسم الفرحة والابتسامة على وجوه أطفالنا من ذوي الإعاقة، سعدنا بالمشاركة الترفيهية وشاركنا في معرض المشغولات اليدوية التي ينتجها أطفال الجمعية. نأمل استمرار الفعالية سنوياً لما لمسناه من إبراز مواهب وقدرات وإبداعات أطفالنا من ذوي الإعاقة".

وعبرت عائشة المزروعية (فنية تربية خاصة بمركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بفرع لوى) إنها فعالية رائعة متميزة ببرامجها وفقراتها الجميلة وتنظيمها المتميز ومشاركات المراكز بأنشطتهم وفقراتهم، مشيرة إلى أنَّ كل ذلك يدل على تفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية لذوي الإعاقة والتي تستحق كل رعاية واهتمام.

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