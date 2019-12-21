السبت, 21 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الحل السحري لمعضلة التوظيف

السبت 21 ديسمبر 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

الحل السحري لمعضلة التوظيف
خلفان الطوقي

خلفان الطوقي
المزيد من المقالات
الحل السحري لمعضلة التوظيف ضرورة وجود الفكر الاقتصادي والاجتماعي ملفات اقتصادية في 2020 فريق استشاري لعضو الشورى

 

خلفان الطوقي

 

أكبر تحدٍ يواجه السلطنة هذه الأيام هو معضلة التوظيف، وما يختفي هذا التحدي إلا ويظهر بعد فترة من جديد، وللعلم هذا التحدي وجد قبل الآن، وسيظهر في المستقبل، لذلك يمكن أن نسمي هذه المشكلة بـ (المتجددة) لأنّها تظهر بين فترة وأخرى، وهذه المعضلة هي ليست خاصة في بلد دون آخر، لكن الفرق بين كل دولة وأخرى هو كيفية مواجهتها وحلّها، وبما أنّ هذا الموضوع يظهر كل فترة، فلابد أن يكون طرح الحلول والرؤى بشكل مستمر ويتناسب مع معطيات كل فترة.

عليه، فإنّ معطيات هذه الفترة ليست بالسهلة أبدا، حيث أصبحت المشكلة مشاكل مركبة، ففي السابق كانت تكمن المشكلة في الباحثين عن عمل، أمّا الآن فقد رافقها عدد من الإشكاليات منها إشكالية المسرحين من وظائفهم، بالإضافة إلى تأخر الترقيات وغيرها من الصعوبات الاقتصادية منها معاناة الكثير من الشركات الخاصة، وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية خطيرة بالإضافة إلى فوائد الدين العام، ولأننا نتحدث عن تحدي "الباحثين عن العمل" فإنّ الطرح سوف يركز على إبراز الحلول لهذه المعضلة الأزلية ومع المعطيات الحالية الصعبة.

طرح الكثير من الأكاديميين والباحثين والكتاب والمهتمين حلولا كثيرة ومتنوعة منذ عام ١٩٩٠م إلى الآن، والجميع أدلى بدلوه، فمنذ ذلك الحين طرحت الحلول والمقترحات والدراسات والتوصيات، ومهما كانت هذه التوصيات والمقترحات، فسوف تجدها تتفق على مبادىء أساسية، وأهمها أنّ الحل لا يمكن أن يكون من جهة واحدة، وأنّ مسؤولية خلق الوظيفة لا يكمن في جهة واحدة، فالمسؤولية يجب أن تكون مشتركة، فهناك من يتوقع أنّ إنشاء مركز التشغيل الوطني هو بمثابة العصا السحرية لتوفير الفرص الوظيفة الجديدة، لكن علينا أن نحلل ونفند "وجهة النظر" هذه.

وهنا التحليل، لن يتعدى المركز إلا أن يكون مبنى يضم [بنك معلومات] يضم الفرص الوظيفية والقوائم الجديدة للباحثين عن العمل، عليه فإنّ المركز لن يخلق الوظيفة كما يتوهم أو يروج البعض، والأصح هو أنّ الاقتصاد القوي هو من يوفر فرصًا وظيفية جديدة، عليه فعلى الحكومة أن لا تفكر في خلق كيانات وتفريخ مؤسسات جديدة وهياكل تنظيمية ضخمة تزيد من ثقلها أعباء مالية وإدارية جديدة ترهق ميزانية الدولة، بل على الحكومة أن تسعى لتقوية الاقتصاد من خلال حزمة قانونية وتنظيمية وتشريعية تنافسية يمكنها أن تقنع المستثمر المحلي في أن يبقي ويزيد من استثمارته في عمان، وبنفس الحزمة التنافسية يمكنه أن يجلب استثمارات خارجية  مباشرة وغير مباشرة إلى عمان، وبدون هذه الحزم التنافسية الحقيقية والواقعية لا يمكن أن نخلق اقتصادا قويا، وبالمنطق كيف لنا أن نخلق فرصا وظيفية جديدة بدون شركات تجارية  قديمة رابحة أو شركات جديدة تتوقع الربح المالي.

 فالحل إذا يكمن في تمكين القطاع الخاص، خاصة أنّ الحكومة أعلنت منذ عدة أعوام أنّ هناك "تخمة" في وظائف القطاع الحكومي، وأنّ مستقبل الوظائف يجب أن يكون في القطاع الخاص، فإذا كانت الحكومة أقرت أنّ الحل في القطاع الخاص، فذلك يلزمها تمكينه وتقويته وتعزيز ربحيته.

وخلاصة القول، بدون اقتصاد قوي، لن يكون هناك قطاع خاص قوي، ولن تكون هناك فرص وظيفية جديدة، فالحل السحري يكون في تقوية الاقتصاد من خلال تعزيز وتمكين القطاع الخاص، ويكون ذلك من أكثر من ١٥ جهة حكومية وخاصة معنية بالاستثمار، وليس من خلال المركز الوطني للتشغيل أو وزارة القوى العاملة فقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مايو 2015

الخلاص السحري

المزيد

02 أبريل 2015

مفعول الدراما السحري

المزيد

03 نوفمبر 2015

بالفيديو.. "علاء الدين والبساط السحري" يظهران في أمريكا

المزيد

16 مارس 2016

الليلة.. محاضرة عن أوبرا "الناي السحري" بالنادي الثقافي..اليوم

المزيد

كتاب آخرين

محمد بن رضا اللواتي

كاتب ومدير الموارد البشرية بمؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

منى سالم جعبوب

د. عبدالحميد الأنصاري

عبد الله العجمي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار غزيرة على بعض المناطق واحتجاز شخصين بالداخلية وإغلاق عقبة العامرات بوشر

المحليات - أخبار

هطول أمطار مسائية على مسقط

المحليات - أخبار

هيئة تنظيم الكهرباء تصدر بيانا حول تداول بيانات غير صحيحة

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة