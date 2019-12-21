10 علامات تدل على اختراق هاتفك الذكي

نشرت مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، مقالا تطرق من خلاله الكاتب جو مكينلي إلى العلامات التي تدل على تعرض الهاتف الذكي للاختراق.

وجاء بالمقال أبرز العلامات التي تدل على تعرض هاتفك للاختراق وهي:

1- ارتفاع كبير في استخدام بيانات الإنترنت

استخدام تطبيق مثل "داتا يوساج" للاطلاع على كمية بيانات الإنترنت الصادرة عن جهازك، ثم البحث عن الحالات الشاذة أو فترات التحميل الطويلة يساعدك على معرفة متى يكون هذا الاستهلاك على نحو غير مبرر، وهو ما يعد مؤشرا على تثبيت برامج مراقبة على هاتفك.

2- استنزاف بطارية هاتفك بسرعة

أبرز العلامات الواضحة التي تدل على اختراق هاتفك هي نفاد بطاريته بسرعة كبيرة، حيث تعمل برامج التجسس في الخلفية طوال الوقت، مما يعني أنها تستخدم الطاقة وتستنزف البطارية. وإذا كان هاتفك يعاني من استمرار فقدان الطاقة بشكل مستمر، فمن المحتمل أنك تعرضت للاختراق.

3- ارتفاع حرارة هاتفك

يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام علامة محتملة على أن بيانات الإنترنت تُستهلك على نحو أسرع من المعتاد. وإذا لاحظ شخص ما أنه يتجاوز حدود استهلاكه للبيانات، فمن المحتمل أن هناك من يتجسس على جلساته الخاصة.

4- ظهور تطبيقات جديدة على شاشة هاتفك

المستخدمون الذين تعرضوا للاختراق قد يكتشفون تطبيقات جديدة غير مألوفة في قائمة التطبيقات أو ضمن الإعدادات، وهو ما يستوجب منك التحقق الدائم من التطبيقات قيد التشغيل. وفي حال بدا أي شيء يعمل بشكل غير عادي، تحقق مما إذا كان أحد التطبيقات الذي يستنزف البطارية يحتوي على برامج ضارة.

5- هاتفك يقوم ببث حي للفيديو من تلقاء نفسه

إن قيام هاتف المستخدم ببث الفيديو بشكل مباشر من تلقاء نفسه يعد من إحدى الطرق التي ينتهجها المتسللون لمراقبة أنشطتك والتنصت عليها. ويمكن للمستخدم التفطن إلى ذلك في حال كان هاتفه يعمل باستمرار أو تنفد بطاريته بسرعة، مما يحتم عليه حينها التحقق من استهلاك الإنترنت والنظر في ما إذا كانت هناك طفرة ما في استهلاك بيانات الإنترنت.

6- ضعف أداء هاتفك الذكي

إذا شهدت تأخيرًا في إرسال واستقبال النصوص وتأدية المهام الأخرى بواسطة هاتفك، قد تكون تلك علامة على تعرض هاتفك للاختراق. ولعل التفطن لهذه الأمور صعب للغاية، لكن يتوجب علينا إيلاء اهتمام كافٍ بهذه التفاصيل الدقيقة.

7- ظهور العديد من النوافذ المنبثقة المزعجة

إن ظهور النوافذ المنبثقة المزعجة وشاشات التوقف الغريبة؛ دليل على تعرض هاتفك لخطر الاختراق. ورغم أن معظم هذه النوافذ قد لا تشير إلى اختراق هاتفك، فإن بعضها قد يكون دليلًا على إصابته بنوع من البرامج الضارة التي تعرف باسم "أدوير"، والتي تجبر الهواتف على عرض إعلانات معينة لجني الأرباح عن طريق نقر المستخدمين عليها.

8- تلقي رسائل متعلقة بأمن المعلومات

في حال اختُرق هاتفك، قد تلاحظ بعض الأنشطة غير المعتادة، مثل استقبالك رسائل متعلقة بأمن المعلومات تُعلمك بأنه قد تم النفاذ إلى بريدك الإلكتروني أو حسابك على مواقع التواصل باستخدام جهاز جديد أو روابط لإعادة ضبط كلمة المرور أو رسائل تحقق تفيد بأنك قمت بالتسجيل في حسابات لا تعرفها".

9- وجود ضجيج غير طبيعي في خلفية الهاتف

الضجيج والطنين وغيرهما من الأصوات الغريبة قد تكون إشارة إلى أن هناك من يتنصت على خطك. فعلى الرغم من أن جميع الهواتف قد تُصدر أصواتا غريبة من وقت لآخر، فإنه يجب عليك التحقق من وجود علامات أخرى.

10- عدم قدرتك على إغلاق هاتفك

إذا لاحظت شيئا غريبا يحدث لهاتفك المحمول، فحاول إغلاقه، وقم بمراقبة تفاعل جهازك مع عملية إيقاف التشغيل. في الواقع لا تغلق الهواتف التي وقع اختراقها بشكل صحيح، وقد لا تُغلق مطلقا حتى عندما تحاول القيام بذلك.