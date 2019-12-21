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بالفيديو.. اصطدام "نادر" بين سفينتين عملاقتين

السبت 21 ديسمبر 2019 03:48 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. اصطدام "نادر" بين سفينتين عملاقتين

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز.

ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما سارع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

ووقع حادث التصادم قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل، وأدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين "كرنفال غلوري" و"كرنفال ليجيند" إلى شركة واحدة تسمى "كرنفال كروز لاين".

وقالت الشركة المالكة إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.

 

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