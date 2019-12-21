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"جمعية الصحفيين" تحتفل بمرور 15 عاما على إنشائها.. غدا

السبت 21 ديسمبر 2019 01:21 م بتوقيت مسقط

"جمعية الصحفيين" تحتفل بمرور 15 عاما على إنشائها.. غدا

مسقط - الرؤية

تُنظِّم جمعية الصحفيين العمانية، غدا الإثنين، حفلها السنوي؛ حيث أكملت 15 عاما من النشاط والتميز على مستوى مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة، مسخرة كافة إمكانياتها في خدمة ومصلحة الصحفيين والإعلاميين.

ويرعى الحفل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الإعلاميين بالسلطنة وأعضاء الجمعية.

ويتضمَّن الاحتفال -الذي يُقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض- عددا من الفقرات؛ أبرزها: مشاركة الفرقة الفولاذية بموسيقى الحرس السلطاني العماني لتقديم مجموعات من المقطوعات الموسيقية، تتضمن دور الجمعية في خدمة الوطن وما تحقق من إنجازات رائدة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومساهمة الجمعية المساهمة الفاعلة في المجتمع العُماني.

ويستعرضُ الاحتفال أبرز ما أنجزته الجمعية في مجال التعاون الإعلامي مع مؤسسات داخلية وخارجية وخدمة الصحفيين والإعلاميين من أعضاء الجمعية؛ فيما يسهم بصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية، وإلى جانب ذلك ستقوم الجمعية العربية للصحافة والإعلام "آرابرس" بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين المميزين للعام 2019.

ويقام في إطار الحفل معرض للصور، يستعرض ملامح وافرة من منجزات النهضة المباركة، والتي تؤتي ثمارها عاما بعد عام وبواقع ملموس يشهده الجميع؛ حيث يشكل المعرض إنتاج الزملاء المصورين من أعضاء الجمعية المنتسبين إلى عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ويتضمَّن الحفل عرض فيلم عن إنجازات وأنشطة الجمعية للعامين 2018 و2019. وإضافة إلى ذلك، ستقوم جمعية الصحفيين العمانية بتكريم 110 من أعضائها الفاعلين والمؤثرين في مسيرة لجان الجمعية المختلفة والفاعلين والمساهمين في تعزيز وخدمة زملائهم الصحفيين والإعلاميين.

ومن أبرز فقرات الحفل: إعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها الجمعية لأعضائها بمناسبة زيارتهم لولاية الدقم، والتي تضمنت مجالات متعددة؛ منها: المقال والخبر والتغطية التليفزيونية والتصوير والتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي.

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