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فيديو مؤسف .. مباراة تتحول إلى ساحة قتال

الجمعة 20 ديسمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

فيديو مؤسف .. مباراة تتحول إلى ساحة قتال

اندلعت مشاجرة عنيفة خلال نهائي دوري كرة القدم الأرجنتيني، الدرجة الرابعة، بعد أن قام أحد اللاعبين بأسوأ المشاهد في عالم كرة القدم.

وعندما كانت المباراة تشارف على نهايتها، مشيرة إلى تأخر فريق لوجان 4-1 أمام أصحاب الأرض لا يونيون، قام الأرجنتيني لوكاس توريس بارتكاب خطأ متعمد من خلال مهاجمة لاعب كانت الكرة بحوزته ليقوم بالقفز وتوجيه ضربة مؤذية على ساقي اللاعب.

وهرع زملاء اللاعب الضحية نحو المتسبب بالإصابة "المروعة"، لكن توريس بدأ بالتلويح بقبضته في كل الاتجاهات ومهاجمة كل من اقترب منه، ليتحول المشهد إلى حلبة قتال بين اللاعبين وفوضى كبيرة على المستطيل الأخضر.

ووفقا لموقع news.com.au لم يكن المشهد المتسبب به توريس هو الأول من نوعه، فقد سبق له نيل عقوبة الإيقاف لمدة 24 يوما عام 2016،  نتيجة اعتدائه بالضرب على حكم مباراة قام بإشهار بطاقة حمراء بحقه، ليقوم بلكم الحكم على وجهه قبل أن يوقفه 4 أشخاص والتسبب بمزيد من الأذى.

 

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