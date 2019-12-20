سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الجمعة 67.23 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 45 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 66.78 دولار أمريكي.
الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الجمعة 67.23 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 45 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 66.78 دولار أمريكي.
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