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أمطار غزيرة على بعض المناطق واحتجاز شخصين بالداخلية وإغلاق عقبة العامرات بوشر

الخميس 19 ديسمبر 2019 09:56 م بتوقيت مسقط

أمطار غزيرة على بعض المناطق واحتجاز شخصين بالداخلية وإغلاق عقبة العامرات بوشر

‏مسقط - الرؤية

هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات الداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، مع احتمال استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح الغد لتشمل محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

إلى ذلك ‏تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من إنقاذ شخصين إثر احتجاز مركبتهما في مجرى وادي الهوب بولاية سمائل وهم بصحة جيدة.

من جانبها قالت الشرطة إنه بسبب هطول الأمطار على محافظة مسقط تم غلق مسار عقبة العامرات / بوشر من جميع الاتجاهات، يرجى أخذ المسار البديل عبر العامرات وادي عدي.

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