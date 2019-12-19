أمطار غزيرة على بعض المناطق واحتجاز شخصين بالداخلية وإغلاق عقبة العامرات بوشر

‏مسقط - الرؤية

هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات الداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، مع احتمال استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح الغد لتشمل محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

إلى ذلك ‏تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎الداخلية من إنقاذ شخصين إثر احتجاز مركبتهما في مجرى وادي الهوب بولاية ‎سمائل وهم بصحة جيدة. ‎‏

من جانبها قالت الشرطة إنه بسبب هطول الأمطار على محافظة مسقط تم غلق مسار عقبة العامرات / بوشر من جميع الاتجاهات، يرجى أخذ المسار البديل عبر العامرات وادي عدي.