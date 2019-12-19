مدرسة صور الخاصة بولاية صور تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

صور - حمد بن صالح العلوي

احتفلت مدرسة صور الخاصة بتعليمية جنوب الشرقية ولاية صور باليوم العالمي للغة العربية.

بحضور لمياء عبد المنعم اسماعيل الفرج مديرة المدرسة والهيئة الادارية والتدريسية وطلاب وطالبات المدرسة وبمشاركة واسعة من مجلس الأمهات .

تضمن الحفل عدد من الفقرات بدء من تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب قصي الداودي ثم مسرحية هادفة " أبناء اللغة العربية يدافعون عنها "من آداء طلاب الصف العاشر ثم فقرة" اقرأ "لطلاب المرحلة الأولى ففقرة للإلقاء الشعري بعدها عرض power point لعدد من الأعلام العمانيين ومنهم أبومسلم البهلاني ونور الدين السالمي.

وتواصل الحفل بلقاءات حوارية بين طلاب الصفين الثامن والتاسع "أمجاد وأحفاد" و"لغات وحضارات" .

وأختتم الحفل استعراضية عن اللغة العربية

قالت لمياء الفرج مديرة مدرسة صور الخاصة : جميل أن نرى اللغة العربيةبين أبناءها متحدثين بها لأنها لغة القرٱن الكريم وتابعت الفرج حديثها لكن لأسف الشديد أن اللغة العربية حزينة وذلك بسبب عدد من أبنائها بدؤوا يتكلمون لغات اخرى اثناء الحديث مع بني جنسهم .

لذا يسعدنا أن نشارك العالم أجمع الاحتفال بااللغة العربية وبيان علومها وفنونها وقد أبدع طلابنا وطالباتنا بما قاموا من عمل جليل فشكرا جزيلا لهم وللجنة المنظمة والشكرا موصول لمجلس الأمهات الذين كانوالما سندا وعونا.