جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

مسقط- العمانية تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة خطية من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان . تسلم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، وذلك خلال استقبال سموه اليوم معالي سراج الدين مهر الدين وزير الخارجية بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له ، الذي نقل تحيات فخامة الرئيس الطاجيكي والتمنيات الطيبة لجلالة عاهل البلاد المفدى ، وللشعب العماني باطراد النماء والازدهار. وتتعلق الرسالة بتعزيز سبل التعاون المشترك بين السلطنة وطاجيكستان . وتناول الحديث خلال المقابلة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن جانبه عبّر معالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات، على صعيد التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور ، مشيرين إلى رغبة بلادهم في ترسيخ التعاون بين الجانبين ، وتقديرها لما حققته عُمان بقيادة جلالة السلطان المعظم من تطور شامل على الصعيد الداخلي ، وللدور البناء والسياسة المتوازنة التي تنتهجها السلطنة في دعم التفاهم والحوار بين الشعوب. وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد معالي سراج الدين مهر الدين نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله- وتمنيات جلالته الطيبة لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان وللشعب الطاجيكي الصديق المزيد من التقدم والرقي . حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، كما حضرها سعادة السفير زبيد الله زبيدوف سفير جمهورية طاجيكستان المعتمد لدى السلطنة.