قائمة "فوربس" لأقوى 25 شركة عمانية في 2019

الرؤية- خاص

احتفلت "فوربس الشرق الأوسط" بتكريم أقوى الشركات العامة والشركات الخاصة والعائلية في السلطنة، وذلك بحضور أكثر من 150 ضيفًا من كبار الشخصيات والمكرَّمين والمسؤولين التنفيذيين في السلطنة.

ونظمت فوربس هذا الحفل لأول مرة في السلطنة؛ حيث كشفت عن أهم الشركات الناجحة في الدولة، المُصنفة ضمن القائمتين المنشورتين في عدد ديسمبر الجاري من مجلة فوربس الشرق الأوسط والذي يتضمن تقريرًا خاصًا عن عمان.

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: "نأمل أن تُلهم هذه الفاعلية المؤسسات القائمة بالفعل ورواد الأعمال الطموحين. إنه وقتٌ مناسبٌ للتواجد في عمان، وبخاصةٍ في ظل سعيها نحو تحقيق رؤية 2040. نحن نتوقع أن تتخذ ريادة الأعمال مركز الصدارة في المنطقة، مع انضمام الكثيرين من الأفراد العمانيين والمؤسسات العمانية إلى قوائم فوربس الشرق الأوسط في المستقبل".

من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للسلطنة بنسبة 6% في عام 2020، مقابل 1.2% في 2019، وذلك وفقًا للتقرير الأخير الصادر من البنك الدولي. وتعد هذه أكبر نسبة نموٍ اقتصادي متوقع في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا للصندوق العماني للتكنولوجيا (Oman Tech Fund)، تعمل عمان على تعزيز نظام أيكولوجيٍّ حيوي للأعمال الناشئة في ظل سعيها لتصبح مركزًا للابتكار في المنطقة.

وقال إيه. في. أنانث مدير مجموعة لولو العالمية في عمان: "نعتز دومًا بتعاوننا مع فوربس الشرق الأوسط من أجل تعزيز الاقتصاد العماني، بجانب تقديم صورةٍ إيجابيةٍ للعالم الخارجي. ومع تواجدنا لأكثر من 20 عامًا في هذه الدولة العظيمة، نحن متفائلون للغاية بشأن وضع السوق هنا، ومتأكدون من أن المبادرات، مثل مبادرة (الاحتفال بنجاح الشركات العمانية - Celebrating Oman’s Success)، ستعمل كحافزٍ على زيادة تعزيز التنمية الشاملة لاقتصاد المنطقة".

وأعدَّت فوربس الشرق الأوسط قائمة الشركات العامة وفقًا للمعلومات المجمعة من سوق مسقط للأوراق المالية والقيم السوقية والمبيعات والأصول والأرباح. وتمتلك أقوى 25 شركةً عامةً في عمان أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 111.8 مليار دولار، وحققت العام الماضي إيراداتٍ بلغت 18.6 مليار دولار، وأرباحًا بلغت 2.1 مليار دولار.

أما الشركات الخاصة والعائلية في القائمة فقد صُنِّفت وفقًا لحجم الشركة، فيما يتعلق بعدد الموظفين ومكاتب الشركة والدول التي تباشر الأعمال فيها، بجانب عمر الشركة والمبادرات الاجتماعية التي قدمتها، ومدى الشفافية والنقاط التحريرية الأخرى.

وأقيم الحفل بالتعاون مع مجموعة (LuLu Group) الشريك البلاتيني، وشركَتَي (GBM) و(Danube Home) الشريكان الذهبيان.

وتضم قائمة "أقوى 25 شركةً عمانيةً عامة" الشركات التالية:

1- الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل).

2- بنك مسقط.

3- بنك ظفار.

4- البنك الوطني العُماني.

5- الشركة العمانية للتنمية والاستثمار (OMINVEST).

6- (Ooredoo) عمان.

7- بنك صحار الدولي.

8- بنك (HSBC) عمان.

9- البنك الأهلي.

10- النهضة للخدمات.

11- العنقاء للطاقة.

12- شل العمانية للتسويق.

13- سيمبكورب صلالة.

14- صناعة الكابلات العمانية.

15- شركة المطاحن العمانية.

16- النفط العمانية للتسويق.

17- بنك نزوى.

18- الوطنية للتمويل.

19- الوطنية للتأمين على الحياة والعام.

20- السوادي للطاقة.

21- المها لتسويق المنتجات النفطية.

22- الباطنة للطاقة.

23- أسمنت عمان.

24- عمان للمرطبات.

25- صلالة لخدمات الموانئ.

بينما تضم قائمة 25 شركةً عمانيةً خاصة وعائلية" الشركات التالية:

1. الصندوق العماني للاستثمار.

2. شركة تنمية نفط عُمان.

3. الطيران العماني.

4. شركة النفط العمانية.

5. المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد".

6. شركة عُمران.

7. مؤسسة الزبير.

8. مجموعة سهيل بهوان.

9. مجموعة سعود بهوان.

10. شركة محمد البرواني القابضة.

11. مجموعة الزواوي.

12. شركة كيمجي رامداس.

13. محسن حيدر درويش.

14. مجموعة التسنيم.

15. مجموعة مسقط أوفرسيز.

16. مجموعة السراج (Al Siraj Group).

17. مجموعة الأنصاري.

18. الإدراك.

19. مجموعة البركان.

20. مجموعة الرموز.

21. مجموعة الخليلي.

22. مؤسسة التركي.

23. بهوان سايبرتيك.

24. مجموعة الرائد (Al Raid Group).

25. مجموعة الحارثي.