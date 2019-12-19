تكريم حاتم الطائي بـ"جائزة التميز الدولية في الشراكة المجتمعية" بالكويت

الكويت- فايزة الكلبانية

شهد "الملتقى الدولي للسفراء الأمميين للشراكة المجتمعية لعام 2019" المنعقد في دولة الكويت الشقيقة منح المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة رئيس تحرير جريدة الرؤية، والمكرم علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة، والشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس المؤسسة الدولية للتنمية المستدامة، جوائز التميز الدولية في مجال الشراكة المجتمعية.

وانطلق الملتقى اليوم الخميس برعاية فخرية من قبل معالي الشيخ فواز الخالد الصباح محافظ محافظة الأحمدي بدولة الكويت والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر المعهد العربي للتخطيط، وبتنظيم من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع محافظة الأحمدي والمعهد العربي للتخطيط والمركز العالمي للتنمية المستدامة، ومعهد الانجاز المتفوق للاستشارات الادارية والاقتصادية والمالية بدولة الكويت.