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وكالة "موديز" العالمية تشيد بتخصيص الكهرباء في السلطنة

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:55 ص بتوقيت مسقط

وكالة "موديز" العالمية تشيد بتخصيص الكهرباء في السلطنة

نيويورك- العمانية

اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني دخول شركة "ستيت جريد إنترناشونال ديفيلوبمنت" كمساهم طويل الأمد أمرا إيجابيا بالنسبة للشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يؤدي السجل التشغيلي القوي والخبرة الفنية لشركة ستيت جريد إلى تحسين كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي وتحسين الأداء المالي بمرور الوقت للشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وحول عملية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء بنسبة 49%، قالت الوكالة إن شركة ستيت جريد تتمتع بسجل حافل في كل من مجال تشغيل الأصول، والخبرة الفنية في تقنيات الشبكات الذكية ذات الجهد العالي، وإنشاء الشبكات الضخمة وتشغيلها وإدارتها، إضافة إلى خبرتها في إدارة الاستثمارات الدولية وقوة مركزها المالي".

وأشاد التقرير الصادر من وكالة موديز بالبيئة التنظيمية التي يتمتع بها قطاع الكهرباء في السلطنة، واصفا إياها بأنها بيئة شفافة ومحفزة للاستثمار.

وركز التقرير على الدور المؤمل من هذه الصفقة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للسلطنة بعيدا عن النفط، ومزود رئيسي للخدمة، ورافد مهم في توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.

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