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إعلان الولايات الفائزة بكؤوس جلالة السلطان في منافسات "شهر البلديات"

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:09 ص بتوقيت مسقط

إعلان الولايات الفائزة بكؤوس جلالة السلطان في منافسات "شهر البلديات"

مسقط- العمانية

أعلن معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أسماء الولايات الفائزة بكؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في منافسات شهر البلديات  وموارد المياه التاسعة والعشرين.

وفي فئة كؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم  مع جائزة مالية، حلت ولاية عبري في المركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني ولاية بهلاء، بينما ذهب المركز الثالث إلى ولاية مدحاء، ونالت المركز الرابع ولاية سمائل، وحصدت المركز الخامس ولاية صور.

أما في فئة الولايات الفائزة بكؤوس الوزارة مع جائزة مالية، فقد جاءت في المركز الأول ولاية جعلان بني بوعلي، وفي المركز الثاني ولاية الخابورة، وفي المركز الثالث ولاية بركاء، وفي المركز الرابع ولاية شناص، وفي المركز الخامس ولاية وادي بني خالد.

وفي فئة الولايات الفائزة بدروع الوزارة مع جائزة مالية، حصدت الدروع والجائزة المالية كل من ولاية دماء  والطائيين، وولاية المصنعة، وولاية محضة، وولاية هيماء.

 

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