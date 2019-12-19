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جلالة السلطان يهنئ رئيس موريشيوس.. ويتلقى شكر رئيس سريلانكا

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيس موريشيوس.. ويتلقى شكر رئيس سريلانكا

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس براديب روبن رئيس جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة انتخابه وتنصيبه رئيسًا جديدًا لبلاده.. ضمَّنها جلالته خالص تهانيه لفخامته وأطيب تمنياته له بالتوفيق في قيادة شعب موريشيوس الصديق لمزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنماء.

وتلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.. أعرب فيها عن شكره لجلالة السلطان المعظم على تمنيات جلالته الطيبة له وللشعب السريلانكي الصديق، وعن أمله في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين لما فيه خير الشعبين الصديقين، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني اطراد التقدم والازدهار.

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