الخميس, 19 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في "مؤتمر الحوكمة العربي"

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في "مؤتمر الحوكمة العربي"

 

مسقط - العمانية

رَفَع المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة، تحت عنوان "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي عقد في مسقط خلال الفترة 16-18 ديسمبر الجاري، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص الثناء والتقدير على ما لقوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر، الذي يسلط الضوء على دور الحوكمة المؤسسية في تطوير نظم الإدارة العامة بالدول العربية عبر مسارات عمل الحوكمة، وتحديات تطبيقها، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، وإبراز دورها في خطط التنمية المستدامة. متضرعين إلى الخالق -عز وجل- أن يمد جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، ويديم على عُمان الاستقرار والنماء والتقدم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مارس 2017

شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في مؤتمر عمان للاستثمار السياحي

المزيد

12 أبريل 2018

برقية شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في مؤتمر سلامة الغذاء

المزيد

26 مايو 2016

برقية شكر للمقام السامي من المشاركين في "مؤتمر التمور".. وتوصيات بإنشاء قرى متخصصة لتسويق منتجات النخيل ‎

المزيد

31 أكتوبر 2019

شكر وعرفان للمقام السامي من وزراء البيئة الخليجيين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء إجراءات "عزل ترامب" في مجلس النواب الأمريكي

دولي - أخبار

تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. والمكرمون: الجائزة نبراس في سماء الإبداع والتميز

المحليات - ثقافة

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

رياضة - محلي

الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة