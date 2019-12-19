شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في "مؤتمر الحوكمة العربي"

مسقط - العمانية

رَفَع المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة، تحت عنوان "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي عقد في مسقط خلال الفترة 16-18 ديسمبر الجاري، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص الثناء والتقدير على ما لقوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر، الذي يسلط الضوء على دور الحوكمة المؤسسية في تطوير نظم الإدارة العامة بالدول العربية عبر مسارات عمل الحوكمة، وتحديات تطبيقها، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، وإبراز دورها في خطط التنمية المستدامة. متضرعين إلى الخالق -عز وجل- أن يمد جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، ويديم على عُمان الاستقرار والنماء والتقدم.