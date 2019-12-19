الخميس, 19 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

"مكافحة التجارة المستترة".. مشروع قانون جديد بـ"الشورى"

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

بدأتْ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس، مُناقشة مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، والمحال من الحكومة للمجلس؛ وذلك لدراسته وتقديم تقرير خاص به يتضمَّن ملاحظات اللجنة على ما جاء فيه من مواد ومقترحاتها، واستعرضتْ اللجنة مشروع القانون بجميع ما احتواه من فصول ومواد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020) للفترة التاسعة للمجلس (2019-2023)، برئاسة سعادة سلّيم بن علي الحكماني رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتدارست اللجنة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع؛ منها: مناقشة مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، وقد اتخذت اللجنة ما يلزم من إجراءات اتجاه الاتفاقية. وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها خطة عملها للدور الأول، وما تضمنته الخطة من دراسات للعديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية في السلطنة، وتم خلال الاجتماع اعتماد الخطة تمهيدًا لرفعها للمجلس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 ديسمبر 2019

"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة

المزيد

14 مارس 2016

مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أمام"الشورى"..اليوم

المزيد

30 مارس 2016

"قانونية الشورى" تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المزيد

08 فبراير 2017

الشورى يناقش مشروع قانون المستحضرات البيطرية ويدرس تعديل قانون المناقصات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء إجراءات "عزل ترامب" في مجلس النواب الأمريكي

دولي - أخبار

تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. والمكرمون: الجائزة نبراس في سماء الإبداع والتميز

المحليات - ثقافة

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

رياضة - محلي

الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة