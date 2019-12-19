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"المكتب الهيدروغرافي الوطني" يدشن الخرائط الملاحية الإلكترونية العمانية

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

"المكتب الهيدروغرافي الوطني" يدشن الخرائط الملاحية الإلكترونية العمانية

 

مسقط - الرؤية

دشن المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، الخرائط الملاحية الإلكترونية العمانية والتي تم إنتاجها بشكل كامل بواسطة كوادر فنية عمانية في المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، والذي يتولى مسؤولية إنتاج ومتابعة ضبط الجودة وتصحيح وتحديث الخرائط الملاحية الإلكترونية وبما يعزز السلامة الملاحية في المياه العمانية، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للخرائط الإلكترونية (IC-ENC) بالمملكة المتحدة والذي يقوم بمهمة نشر وتسويق الخرائط الإلكترونية على المستوى العالمي.

ويأتي ذلك مواكبة للتحول الإلكتروني القائم في نظام الخرائط الملاحية، وضمن توجهات السلطنة والتزاماتها كعضو في المنظمة البحرية الدولية (IMO).

ويعد هذا الإصدار نقلة نوعية في مجال الملاحة البحرية والاستغناء التدريجي عن المساعدات الملاحية الورقية؛ حيث ستتمكن السفن المبحرة في المياه العمانية من استخدام الخرائط العمانية سواء في خطوطها الملاحية أو أثناء دخولها للموانئ العمانية.

يشار إلى أن الخرائط الملاحية الإلكترونية هي نظام رقمي متكامل للمعلومات الملاحية والهيدروغرافية ويمثل عرضاً بيانياً للمعلومات الهيدروغرافية المبينة في الخرائط الملاحية الورقية التقليدية والمنشورات المساعدة لها بصورة رقمية، حيث تكون مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة دوليا والتي أصدرتها منظمة الهيدروغرافيا الدولية. ويتم استخدام الخرائط الملاحية الإلكترونية في نظام عرض إلكتروني معتمد لعرض المعلومات والخرائط الإلكترونية (ECDIS).

وتتميز الخرائط الملاحية الإلكترونية بإمكانية عرض معلومات إضافية أو بيانات تفصيلية عند الحاجة. وكذلك تتميز بسرعة إجراء التحديثات بالإضافة إلى إمكانية ربط جهاز عرض الخرائط الإلكترونية مع أجهزة أخرى لتوفير أقصى درجات السلامة الملاحية.

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