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المرهون يستقبل خبراء في مجال التخطيط والإدارة

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

المرهون يستقبل خبراء في مجال التخطيط والإدارة

 

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أمس، كلاً من معالي الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اللذين يزوران السلطنة حالياً للمشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة.

ورحّب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بالضيفين، مؤكداً العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بكل من جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات. وأثنى معاليه على مشاركة الضيفين وإثرائهما لأعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، مضيفاً أن هذه الزيارة تسهم في توثيق علاقات التعاون وتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الإداري بالدول العربية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق منها بمجالات التدريب والاستشارات، ومجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وعبّر الضيفان عن شكرهما لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقياه في بلدهم الثاني سلطنة عمان، معربين عن تقديرهما لنجاح المؤتمر الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالسلطنة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، مشيدين بالإدارة العامة في السلطنة وما وصلت إليه من رقي بفضل العناية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- مؤكدين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون بين الدول العربية، مثمنين دور السلطنة ممثلة في معهد الإدارة العامة باستضافتها لهذا المؤتمر، الذي تناول مسارات الحوكمة في الإدارة العامة وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب التوجه العالمي في تعزيز مستوى جودة الأداء في المؤسسات العامة والخاصة. حضر اللقاء السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.

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