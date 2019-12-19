قائد الجيش السلطاني العماني يسلم الشهادات لخريجي كلية السلطان قابوس العسكرية

مسقط - الرؤية

بمناسبة احتفال الجيش السلطاني العماني بتخريج دورة الضباط المرشحين ودورة الضباط الجامعيين التخصصيين ودورة ضباط الخدمة المحدودة، سلّم اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني صباح اليوم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية لخريجي دورة الضباط المرشحين بكلية السلطان قابوس العسكرية، كما سلّم الجوائز التقديرية لأوائل الضباط من الدورات المتخرجة.

وهنأ قائد الجيش السلطاني العماني الضباط الخريجين على أدائهم المتميز في حفل تخرجهم والذي ترجم الجهود التي بذلت للوصول بهم إلى هذا المستوى المشرف، مباركاً لهم نيل الثقة السامية الكريمة من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ وحاثاً إيّاهم على بذل الجهد والمثابرة والتفاني في أداء مهامهم والواجبات التي ستناط بهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح، ومهنئاً نجاح جهودهم ومساعيهم التي بذلوها خلال فترة الدورة واجتياز مقرراتها.

من جانبه، هنأ العميد الركن محمد بن راشد الحوسني آمر كلية السلطان قابوس العسكرية الخريجين بمناسبة تخرجهم، داعيا الخريجين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد نحو اكتساب المهارات والعلوم العسكرية لتضاف إلى ما تعلموه في كلية السلطان قابوس العسكرية. حضر المناسبة آمر كلية السلطان قابوس العسكرية وعدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني.