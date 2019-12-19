الخميس, 19 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

قائد الجيش السلطاني العماني يسلم الشهادات لخريجي كلية السلطان قابوس العسكرية

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

NKN_5701
NKN_5710
NKN_5717
NKN_5723

 

مسقط - الرؤية

بمناسبة احتفال الجيش السلطاني العماني بتخريج دورة الضباط المرشحين ودورة الضباط الجامعيين التخصصيين ودورة ضباط الخدمة المحدودة، سلّم اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني صباح اليوم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية لخريجي دورة الضباط المرشحين بكلية السلطان قابوس العسكرية، كما سلّم الجوائز التقديرية لأوائل الضباط من الدورات المتخرجة.

وهنأ قائد الجيش السلطاني العماني الضباط الخريجين على أدائهم المتميز في حفل تخرجهم والذي ترجم الجهود التي بذلت للوصول بهم إلى هذا المستوى المشرف، مباركاً لهم نيل الثقة السامية الكريمة من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ وحاثاً إيّاهم على بذل الجهد والمثابرة والتفاني في أداء مهامهم والواجبات التي ستناط بهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح، ومهنئاً نجاح جهودهم ومساعيهم التي بذلوها خلال فترة الدورة واجتياز مقرراتها.

من جانبه، هنأ العميد الركن محمد بن راشد الحوسني آمر كلية السلطان قابوس العسكرية الخريجين بمناسبة تخرجهم، داعيا الخريجين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد نحو اكتساب المهارات والعلوم العسكرية لتضاف إلى ما تعلموه في كلية السلطان قابوس العسكرية. حضر المناسبة آمر كلية السلطان قابوس العسكرية وعدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 ديسمبر 2016

البلوشي يسلم شهادات الدبلوم لخريجي كلية السلطان قابوس العسكرية.. ويستقبل قادة الكليات العسكرية الخليجية

المزيد

02 نوفمبر 2015

قائد الحرس السلطاني العماني يسلم الشهادات للجنود الخريجين

المزيد

01 نوفمبر 2017

قائد الحرس السلطاني العماني يسلم الشهادات للخريجين الجدد

المزيد

25 يناير 2016

قائد سلاح الجو السلطاني العماني يسلم الشهادات للطيّارين والضباط الخريجين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء إجراءات "عزل ترامب" في مجلس النواب الأمريكي

دولي - أخبار

تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. والمكرمون: الجائزة نبراس في سماء الإبداع والتميز

المحليات - ثقافة

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

رياضة - محلي

الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة