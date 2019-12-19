"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة

مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة المحال من الحكومة للمجلس، وذلك لدراسته وتقديم تقرير خاص به يتضمن ملاحظات اللجنة على ما جاء فيه من مواد ومقترحاتها، واستعرضت اللجنة مشروع القانون بجميع ما احتواه من فصول ومواد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 -2020) للفترة التاسعة للمجلس (2019- 2023) برئاسة سعادة سلّيم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتدارست اللجنة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها مناقشة مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، وقد اتخذت اللجنة ما يلزم من إجراءات اتجاه الاتفاقية.

وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها خطة عملها للدور الأول وما تضمنته الخطة من دراسات للعديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية في السلطنة، وتم خلال الاجتماع اعتماد الخطة تمهيدا لرفعها للمجلس.