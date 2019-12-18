سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الرؤية - مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس، ليصل إلى مستوى 3943 نقطة تقريبا؛ حيث خسر 5 نقاط، بنسبة 0.140 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4205 نقاط.

وشهدت جلسة الأمس انخفاضا في قيم التداول إلى 1.056 مليون ريال وبنسبة انخفاض 66 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 2.124 مليون ريال. وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 1.140 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.51 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 236 ألف ريال وبنسبة 22 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 177 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 59 ألف ريال عماني وبنسبة 5 في المئة.

وعلى مستوى القطاعات، أغلق القطاع المالي عند مستوى 6261 نقطة منخفضا 1.6 نقطة وبنسبة 0.03 في المئة، وتراجع قطاع الصناعة إلى 4368 نقطة منخفضا 21 نقطة وبنسبة تغير 0.50 في المئة. ونزل قطاع الخدمات إلى 1902 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.16 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 542 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.24 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 33 شركة، ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 16 شركة، وتم التداول في 3,861,899 سهما، بعدد صفقات 269 صفقة. وتصدر سهم الحسن الهندسية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.022 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حل سهم عمان للاستثمار والتمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.106 ريال وبنسبة تغير 4 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 302,266 ريال وبنسبة 28 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 701,123 سهم وبنسبة 16 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 819097 ريالا وبنسبة 77 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 192837 ريالا وبنسبة 18 في المئة. وبلغ شراء العرب 14580 ريالا وبنسبة 1 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 29025 ريالا وبنسبة 2 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 878453 ريالا وبنسبة 83 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 36218 ريالا وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب 1200 ريال وبنسبة 0.11 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 139668 ريالا وبنسبة 13 في المئة.